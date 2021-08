Klimaanlegg er et miljøproblem, nytt selskap satser på mindre utslipp og bedre design

Stigende gjennomsnittstemperatur og økt levestandard i varme land skaper en vanvittig etterspørsel etter klimaanlegg. Ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) vil antall klimaanlegg i bygninger øke fra dagens 1,6 milliarder til 5,6 milliarder innen 2050.

Det tilsvarer ti nye air condition-anlegg solgt hvert sekund de neste 30 årene.

Også her i Norge er klimaanlegg mer og mer populært. Dessverre er mange kjøleanlegg, spesielt de rimelige, svært ineffektive og krever mye elektrisitet. Ifølge IEA utgjør bruk av klimaanlegg og el-vifter omtrent 10 prosent av alt globalt strømforbruk i dag. Innen 2050 ventes det å være den nest største kilden til global vekst i elektrisitetsbehov etter industrisektoren.

Det store behovet for mer klimavennlige kjøleanlegg prøver det San Fransisco-baserte oppstartselskapet Gradient å gjøre noe med. I en artikkel i businessmagasinet Fast Company påstår gründerne at de har utviklet et HVAC-system som reduserer klimafotavtrykket med 75 prosent og energiforbruket med 50 prosent.

Gradient sitter på nedsiden av vinduet slik at den ikke blokkerer for utsikt og lys. Foto: Gradient

HVAC-system

Gradients system kan brukes til både nedkjøling og varming. Det er altså et HVAC-system, som er kort for heating, ventilation, airconditioning. I tillegg til å prøve å redusere klimafotavtrykket, har de valgt å bruke et kuldemedium som har lavere utslipp enn det regelverket krever av industrien.

Nøyaktig hva de sammenligner med når de skriver at de kan redusere fotavtrykket med 75 prosent, og hvilket kuldemedium de bruker, oppgir de ikke. Men til Fast Company forklarer selskapet at de skiller seg ut fordi de skal konkurrere med de billigste alternativene.

Fokus på design

Gradients løsning blir billigere enn andre løsninger på markedet fordi brukeren kan installere den selv. Systemet har mer fokus på design enn de typiske kjøleanleggene som henger på utsiden av boliger i USA. Gradient henger på nedsiden av vinduet slik at det ikke blokkerer utsikt og lys, og det bråkete elementet er på utsiden av boligen. Andre amerikanske varmepumper står ofte i vinduet, slik du kan se lengst til høyre i bildet øverst i saken.

Til Fast Company forteller de at varmepumpen enn så lenge fungerer best i relativt varmt klima. Gradient holder altså ikke alene til å varme opp en vinterkald leilighet i Norge.

Selskapet leter etter deltakere i en betaversjon av enhetene nå, og de planlegger å starte kommersiell produksjon i 2022.