Kleven Verft er konkurs

Kleven Verft i UIsteinvik i Møre og Romsdal er konkurs, melder nett.no.

De ansatte fikk beskjed om dette fredag, skriver Sunnmørsposten.

I januar det ble kjent at det kroatiske industrikonsernet DIV Group hadde inngått en avtale om å kjøpe verftet av Hurtigruten.

I helgen ble kjent at tre långivere skal ha avsluttet avtalen med verftet og at selskapet var nær konkurs dersom man ikke fant en løsning.

Det skal være en gruppe norske banker, sammen med Innovasjon Norge og Giek, som har satt ned foten.

Eieren av DIV Group, Tomislav Debeljak, skrev ifølge nett.no i slutten av forrige uke et brev der det fremgikk at konkurs må vurderes som alternativ dersom det ikke oppnås enighet innen onsdag 1. juli.

Både verftets og datterselskapenes kontoer skal være frosset etter at långiverne avsluttet avtalen.

Kun én kontrakt

TU skrev at det gikk mot konkurs hos Kleven for to dager siden. Da var det lagt opp til et styremøte 1. juli, men det ble utsatt. Det var fortsatt kommunikasjon mellom verftsledelsen og bankene for å finne en løsning, fikk TU opplyst da.

Kleven hadde bare fått én håndfast kontrakt etter at DIV Group overtok. Kontrakten var å ferdigstille et skip for en canadisk eier, en kontrakt de overtok fra Havyard i februar. Fra før hadde Kleven en kontrakt for ombygging av en fiskebåt for Nordnes Gruppen.

Verftsdirektør sluttet

Verftsdirektør Kjetil Bollestad sluttet i Kleven i mai i år, og oppga kulturen og måten bedriften ble styrt på som årsak.

Tomislav Debeljek, leder i DIV Group, stilte seg uforstående til kritikken.

Lyktes ikke

Debeljak skriver i en pressemelding at de har jobbet hardt for å nå ambisjonene om å etablere DIV Group i Norge, men erkjenner at de ikke har lykkes.

Videre heter det i meldingen at de ansatte fortsetter arbeidet inntil videre og at lønningene er sikret gjennom en garatiordning.