Klarsignal for bygging av ny T-banetunnel i Oslo

Anleggsarbeidet starter i desember. Den nye strekningen mellom Brynseng og Hellerud skal være ferdig i løpet av høsten 2023, som er ett år senere enn planlagt, skriver Aftenposten.

Strekningen vil gi cirka et halvt minutt kortere kjøretid for togene hver vei, samt redusere støyen fra Østensjøbanen for nærmiljøet.

Grunneierne av de fire eiendommene har fått utbetalt 47 millioner kroner. Dagens utslitte T-banestrekning blir omgjort til sykkelvei.