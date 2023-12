Norsk elektroteknisk komite (NEK) har ikke gitt et tilstrekkelig godt svar på en klage om hvordan den norske installasjonsstandarden for elektriske anlegg er utformet, mener kontrollforetaket Omega Holtan.

Nå klager de på svaret de fikk på klagen, og mener NEKs beslutning om ikke å ta den til følge er uriktig.

Klagen er sendt på vegne av Easee.

Ragnar Holtan, daglig leder i Omega Holtan, sier til TU at de har argumenter som underbygger at NEK burde endre mening.

– Vi mener tilbakemeldingen ikke traff helt i forhold til det vi argumenterte for, så nå har vi prøvd å være mer tydelig på hvorfor vi ser på dette som en formalitetsfeil. Vi mener klagen bør tas til følge, og er nå mer tydelig på hvorfor, sier Holtan.

Mener reglene er i strid med EØS-forpliktelser

I den nye klagen skriver Omega Holtan at de mener utformingen av den norske standarden er en særnorsk handelshindring i strid med Norges EØS-forpliktelser.

Kort sagt mener de at den norske standarden gjør det vanskelig for mange produsenter av ladebokser å konkurrere i Norge.

Ragnar Holtan, daglig leder i Omega Holtan, er ikke tilfreds med NEKs svar. Nå klager de på nytt, på vegne av Easee. Foto: Raimon Igelkjøn/Omega Holtan

Omega Holtan har klaget på en del av den norske installasjonsstandarden NEK 400 som handler om hvordan ladebokser til elbiler skal settes opp.

Kort sagt mener de at NEK 400 ikke er oversatt riktig fra den engelskspråklige standarden den er basert på. Det gjør at en rekke ladestasjoner ikke kan monteres opp uten en dyr ekstra sikring.

Det er skadelig for konkurransen, hevder de. De aller fleste andre land i Europa har ikke et slikt krav. Dermed vil det være dyrere å montere enkelte produkter i Norge enn i de fleste andre land i Europa.

Avviste klagen. Hevder alt er gjort rett

Norsk elektroteknisk komite (NEK) har avvist klagen, og mener de har sitt på det tørre. Endringer kan gjøres når en standard oversettes til norsk, forutsatt at det meldes inn til den europeiske elektrotekniske komiteen CENELEC. Det er gjort, hevder de.

Men svaret er ikke godt nok, mener Omega Holtan. Tirsdag informerte de NEK om at de opprettholder klagen.

I den nye klagen anfører Omega Holtan at endringen er gjort uten forankring i verken NEKs eller CENELECs regulatoriske rammeverk.

Det er vilkår som må oppfylles dersom det tekniske innholdet i et harmonisert dokument skal endres. Det er de ikke her, mener de.

Da må endringen anses å være en særnorsk handelshindring i strid med Norges forpliktelser i EØS-samarbeidet, mener de.

Forbehold ikke tatt med

Den omstridte endringen er at en setning ikke er med i den norske oversettelsen. Det opprinnelig dokumentet har en setning som sier at beskyttelse mot likestrømsfeil skal anordnes med mindre det er innebygget i ladestasjonen. Den norske oversettelsen har ikke dette forbeholdet.

Det betyr i praksis at NEK 400 må tolkes slik at et innebygget likestrømsvern må følge en spesifikk standard i Norge. De produsentene som ikke har likestrømsvern etter den aktuelle standarden, IEC 62955, opplever at dette gjør det vanskeligere å konkurrere i Norge. Easee er en av disse.

Selv om NEK hevder at dette er meldt inn til CENELEC, mener Omega Holtan at dette faktisk ikke har skjedd. De skriver at det stemmer at det er meldt inn avvik, men mener at det innmeldte ikke handler om den manglende setningen.

I praksis sier den norske standarden at sikkerhetsanordninger bygget inn i ladebokser ikke er tilstrekkelig i Norge, mens den er det ellers i Europa.

– NEK skal ikke bedrive markedskontroll

Det gjør at NEK går inn og bedømmer hvilke løsninger som er gode nok i produkter, og at de dermed går utover sitt mandat, heter det i klagen.

«Det må være helt klart at hverken el-installatører eller NEK skal bedrive markedskontroll, det er myndighetenes oppgave. Gjennom produsentens samsvarserklæring og montasjeanvisning er blant annet produsenter ansvarlig for at produktet fungerer og er i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav», skriver de.

De oppsummerer med at ladebokser som har dokumentert sikkerhetsnivå i samsvar med regelverkets krav og formål blir møtt med særnorske tilleggskrav det ikke finnes formell eller faglig forankring for.

Etter at NEK besvarte klagen var det klart at Omega Holtan ikke var tilfreds med svaret. Da vi i den forbindelsen spurte administrerende direktør Leif T. Aanensen i NEK om saksgangen videre, svarte han at Omega Holtan må redegjøre om hvorfor de mener NEKs saksbehandling er feil, og at videre saksgang vil vurderes ut fra dette.

Hva veien eventuelt blir videre dersom NEK ikke tar den nye klagen til følge kan ikke Ragnar Holtan si noe om. De er engasjert som uavhengig rådgiver for Easee, og det er opp til Easee hva som eventuelt blir neste skritt.