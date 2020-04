Kjøler ned solceller med vann. Kan øke effekten med 12 prosent

Det er en kjent sak at solcellenes effekt faller når de blir for varme. Nå har et fransk selskap utviklet et system som kjøler ned solcellene ved hjelp av et enkelt vanningssystem. Vanningssystemet skrur seg på når temperaturen til panelene overstiger 25 grader, og sprer en tynn film med vann over panelenes glassflater.