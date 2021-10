Kjempeerstatning til tidligere Tesla-ansatt i rasismesak

Saken ble avgjort av en jury i California mandag.

Owen Diaz, som er svart, ble innleid gjennom et vikarbyrå og jobbet som heisoperatør på bilprodusentens fabrikk i Fremont fra juni 2015 til juli 2016. I saksdokumentene beskriver han et fiendtlig arbeidsmiljø der han stadig var utsatt for rasistiske bemerkninger.

Diaz hevdet i retten at selskapet ikke gjorde noe for å bedre forholdene, til tross for at han leverte inn klager på hendelsene.

Han ble trodd av juryen, som tilkjente Diaz 6,9 millioner dollar i erstatning for den følelsesmessige påkjenningen. I tillegg kommer en erstatning på 130 millioner dollar som er ment som en straff til selskapet. Totalt tilkjennes dermed Diaz nesten 137 millioner dollar i erstatning, melder Bloomberg News.

(©NTB)