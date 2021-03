Kirken står fjellstøtt – råtne trepeler i løsmasser er byttet mot stål til fjell

Den første kirken på Svalbard ble bygget i 1921 – det gikk raskt, kun 50 dager tok det fra byggestart til vigsling. Longyearbyen ble bombet i 1943, og kirken brant ned.

Dagens kirke krevde noe mer tid, grunnstenen ble lagt ned i 1956, byggearbeidene startet året etter, 1957 og i august 1958 ble kirken innviet og vigslet. Tidens tann har virket på trepelene, som gikk seks meter ned i grunnen. De er nå skiftet.

Anbefaling fra Matteus

Det er ikke unaturlig å tenke seg at temperaturøkning og svekket permafrost har bidratt til svekkelsen. Forfatteren av Matteusevangeliet hadde nok ikke klimaendringer i tankene da han skrev, men parallellene er klare og Statsbygg har fulgt anbefalingene i den vel kjente teksten fra kapittel syv:

«Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.»

Nå står også kirken i Longyearbyen på fjell. Det har vært en krevende, og også imponerende jobb som snart er ferdig. Prosjektleder Ola Fostervoll hos entreprenøren LNS sier arbeidene startet i mai i fjor, og han regner med å ferdigstille dem i april eller mai.

Det er naturlig å vurdere om klimaendringer har bidratt til skadene, men for Svalbardkirken er det slett ikke sikkert at temperaturøkning står bak at pelene råtner.

Usikkert om klimaendringene er synderen

– De siste 10 - 15 årene har sonen som tiner økt med gjennomsnittlig én centimeter i året, sier professor Hanne Hvidtfeldt Christiansen, professor ved Unis på Svalbard og ekspert på permafrost.

Der kirken står er det aktive laget, der det smelter om sommeren, om lag to meter tykt.

Christiansen kjenner ikke problemstillingen rundt kirkebygget, men sier at klimaendringer ikke kan utelukkes, selv om svekkelsen av permafrosten i seg selv ikke er tilstrekkelig til å skade trepelene.

– Det kan ha forårsaket andre endringer, for eksempel biologiske, som vi ikke kjenner til. Jeg kan ikke utelukke at klimaendringene har spilt en rolle, men vi har ikke dokumentasjon, sier Christiansen.

– Alle skadene vi fant var i overgangen mellom luft og jord, i de 15 - 20 centimeterne øverst. Det råtner ikke to meter ned, sier Fostervoll.

Prosjektleder Walter Dybwad i Statsbygg forteller at selv om det var få, så var skadene så store på enkelte at de kunne sparkes i stykker.

Stålpeler montert før treplene ble revet

Kirkebygget er todelt. Det er selve kirken, så kommer i tillegg en kontor- og boligdel. Til sammen hvilte det 765 kvadratmeter store bygget på rundt 120 trepeler. 70 holdt kirkedelen mens 50 bar kontor- og boligdelen av bygget.

Skadene har begrenset seg til pelene. Dybwad sier at kirken var i overraskende bra forfatning.

– Den var pelet ned til 6 meter, det var vanlig tidligere. Men nå går det aktive laget, som tiner om sommeren, grovt sett to meter ned.

Det har vært en krevende jobb – ikke selve pelingen, den er kurant. Men Statsbygg og entreprenøren LNS stod overfor utfordringer. Pelingen skulle skje uten at kirken ble flyttet.

LNS gravde en grøft rundt bygget og fra denne satte de kraftige stålpeler ned til fjell. Deretter sveiset de på vinkler. Deretter ble det lagt inn H-bjelker på disse vinklene, under kirken. Siden de fleste byggene på Svalbard står hevet over bakken var dette en forholdsvis ukomplisert jobb.

Verre var det med boligdelen av bygget. Der ble hele første etasje revet, etasjene over ble støttet opp midlertidig mens nye stålpeler kom på plass. Så bygget entreprenøren ny bærekonstruksjon og ny første etasje.

Spesialtut for støp

– Det var spennende. Vi pelet inne i bygget før vi rev, monterte pelehoder og støttet så opp 2. og 3. etasje før vi rev, sier Fostervoll.

Etter rivingen fant de at tilstandene under betongen i boligdelen av bygget var dårligere enn forventet. Det var kun litt kjerneved igjen i mange av pelene, og lav bæreevne. Det førte til at entreprenøren måtte støtte opp mer enn forventet.

Det var også et ønske om mer isolering av dekket, som ikke hviler på grunn men henger i friluft.

– Vi senket dekket, og isolerte på begge sider, over og under. Vi nærmet oss tiden da frosten kom, og vi var litt engstelige for telehiv og vanskeligheter på den midlertidige dekkeforskalingen, men det gikk greit, sier Fostervoll.

Han forteller også at det var en utfordring å støpe veggene opp mot 2. etasje.

– Vi fikk laget en spesialtut til pumpeslangen som vi hengte på forskalingen for å kunne støpe betongveggen opp under bunnsvillene på bygget over.

Ellers har kirken fått nytt teknisk anlegg, ventilasjon og sprinkleranlegg er skiftet og fjernvarmesystemet er oppgradert.

Fostervoll sier at det nok er en del bygg på Svalbard som etter hvert må gjennom tilsvarende oppgraderinger.

– Det er jo noen som hviler på peler som er gravd ned for hånd. Vi ser både skjevstilling, jekking og råtning, sier han.