Kinderegg fra Koenigsegg

Koenigsegg vet å overraske. I dag har den svenske hyperbilprodusenten fra Ängelholm i Sverige lansert sitt bidrag til en renere bilverden: Bilen heter Gemera, et navn som moren til Christian von Koenigsegg kom på, og som rett og slett betyr «gi mer».

Og her gir Koenigsegg mer.

Blant annet to ekstra seter. For første gang har Koenigsegg laget en ekte fireseter.

– Det er plass til fire tometers mennesker, og fire kabinkofferter i bilen, sier Christian von Koenigsegg under bilens nettstreamete introduksjon.

– Et monster av en motor

Dette er altså hyperbilprodusentens bidrag til en renere verden.

– Vi vil gjøre slutt på avhengigheten av fossile drivstoff, sier Christian von Koenigsegg.

Det gjør han ved å gi bilen en toliters, tresylindret (!) forbrenningsmotor med to turboer og Koenigseggs eget Freevalve-system.

– Det er en lite monster av en motor, sier von Koenigsegg, som i ung alder ble så inspirert av «Flåklypa Grand Prix» at han bestemte seg for å lage sin egen supersportsbil.

Den midtmonterte forbrenningsmotoren gir alene 600 hk og 600 Nm, og denne driver – ifølge von Koenigsegg – fremhjulene i samarbeid med en elmotor. I tillegg har hvert bakhjul en elmotor på 500 hk og 1000 Nm

1700 hk

Til sammen skal arsenalet av ulike motorer gi 1700 hestekrefter, og et dreiemoment på elleville 3500 Nm. Ifølge von Koenigsegg skal drivverket gi fireseteren nok futt til å akselerere fra 0–100 på 1,9 sekunder. Her snakker vi altså om en av verdens absolutt kvikkeste veigående biler. Bilen er laget i karbonfiber, og veier under 1900 kilo.

– I motsetning til elbiler er denne minst 30 prosent lettere, sier svensken.

– Elbiler er helt topp, men det er for få ladestasjoner rundt omkring, og det er vanskelig å lage battericeller raskt nok til å dekke verdens behov, sier Christian von Koenigsegg.

Elektrisk rekkevidde: 50 km

Hybriden Gemera kan kjøre 50 kilometer på pur elektrisitet. Etter det slår forbrenningsmotoren inn, men uten at det nødvendigvis betyr triste utslipp.

– Den er CO₂-nøytral hvis du velger det rette drivstoffet. Den kan være like ren som en elbil. Motoren går på det meste, men den er optimalisert til å gå på fornybart biodrivstoff. Kjører du Gemera på alkohol, er den ekstremt ren, sier skaperen.

Som om ikke det var nok, har Gemera både firehjulstrekk og firehjulsstyring. Kun 300 eksemplarer skal lages, og de blir sikkert ikke billige. Men siden den har Isofix-fester i baksetet, kan man selvsagt ta det på familiebilbudsjettet.