Kina varsler storsatsing på elbiler

Industridepartementet la tirsdag fram et forslag til en plan for satsing på helelektriske biler og hybridbiler.

I den står det at Kina bør sikre at hver fjerde nye bil som selges i landet, enten skal være hybrid eller helelektrisk.

Kraftig økning i salget

I 2018 ble det solgt 28,1 millioner biler i Kina. Av dem var 1,3 millioner elektriske, ifølge Reuters. Altså var 4,6 prosent av bilene som ble solgt i Kina i 2018, elektriske.

Det var en økning på 62 prosent fra 2017, ifølge nyhetsbyrået.

Årsaken er delvis at landet skal nå målene for lavere luftforurensing og delvis at Kina ønsker å bli mindre avhengig av importert olje.

Forslaget ble lagt fram tirsdag 3. desember. Høringsfristen er mandag 9. desember.

Kinesiske myndigheter har tidligere uttalt at de ønsker å innføre elbilkvoter for landets bilprodusenter.

Kutt i subsidier til bilindustrien har ført til et kraftig fall i salget av nye biler de siste månedene. Dette rammer også salget av elbiler. Ifølge Reuters var salget av elbiler 46 prosent lavere i oktober i år enn i samme måned i fjor.

Kina planlegger også å satse videre på ny batteriteknologi, forbedre infrastrukturen for hydrogenbilproduksjon og førerløse biler.

Satser også på hydrogen

Kinesiske myndigheter har fra før investert mer enn tilsvarende 100 milliarder kroner i hydrogenteknologi, og forventer å ha 100.000 biler med hydrogenbrenselceller på veiene innen 2025. Det er en dobling av det tidligere kommuniserte målet på 50.000 biler.

Forslaget fra industridepartementet sier ingenting om hvorvidt landet ligger an til å nå målet om 25 prosent elektriske biler og hybridbiler.

Kina dominerer også på oversikten over verdens elbilhovedsteder. Fire av dem fem øverste plassene tilhører kinesiske byer. Shanghai innehar førsteplassen dersom man tar for seg alle ladbare biler, mens Beijing inntar en klar ledelse dersom man bare regner med salget av helelektriske biler.

Flere kinesiske bilprodusenter er også på vei inn på det europeiske markedet. Byton meldte nylig at pre-produksjonen av deres bil har startet, en modell som 16.000 nordmenn har reservert.