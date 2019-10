Byton har startet produksjonen av elbilen rundt 16.000 nordmenn venter på

I en pressemelding fredag skriver Byton at de nylig har startet preproduksjonen i Kina av elbilen Byton M-Byte. Rundt 16.000 nordmenn har allerede reservert bilen, ifølge selskapet.

De er i startfasen hva gjelder å forhandle avtaler med potensielle partnere rundt om i verden. I meldingen uttaler salgssjef Andreas Schaaf at de første intensjonsavtalene er skrevet under, og at de særlig prioriterer det norske markedet.

De første bilene vil bli levert i Kina i 2020. Innen midten av 2021 forventes de første leveransene i Europa og Nord-Amerika. Startprisen ligger på 45.000 euro, som tilsvarer rundt 457.000 kroner med dagens kurs.

Hovedattraksjonen i Byton M-byte er en 126 cm bred skjerm. Foto: Paal Kvamme

126 cm skjerm

M-byte er tegnet av Benoît Jacob, som tidligere vært designsjef for BMW sin i-avdeling. Den nesten fem meter lange bilen kommer i to ulike versjoner. Lillebror vil ha bakhjulsdrift, motor på 200 kW (272 hk) og batteripakke på 72 kWh. Ifølge Byton skal den store bilen gå fra 0–100 km/t på 7,5 sekunder, og ha rekkevidde på rundt 360 kilometer (WLTP).

Toppmodellen vil ha trekk på alle fire hjul, og en ytelse på 300 kW (408 hk). Denne versjonen har en batteripakke på 95 kWh, noe som skal rekke til 435 kilometers kjøring, og den skal kunne gjøre 0–100 km/t på 5,5 sekunder. Begge versjonene skal takle hurtiglading på inntil 150 kW.

Under IAA-messen i Frankfurt i september var det nok skjermen som vekket mest oppmerksomhet: En 126 centimeter kurvet skjerm dekker mesteparten av dashbordet. Teknologisjef i Byton, David Twohig, forklarte under messen at de ville bringe smarttelefon-opplevelsen inn i bilen. En syv tommer stor skjerm på rattet er sjåførens primære kommandosenter.

– Skjermen er viktig – vi har jo ikke puttet inn en så bred skjerm for ingenting. Store skjermer er bedre enn små – vi kan vise mer informasjon med høyere oppløsning, og få mer data inn i menneskets hjerne, sa han til TU.no da.

Gjenkjenner gestikulering

Byton sammenlikner det de bygger med en appstore. De vil åpne for apper fra tredjeparter som kan tilføre funksjonalitet, og vektlegger at de vil føre streng kontroll med sikkerheten og funksjonaliteten til appene.

Bilen har ansiktsgjenkjenning, og sjåføren gjør sine valg ved stemmestyring, fysisk berøring eller håndbevegelser i luften. I taket over midtkonsollen er det en sensor som gjenkjenner gestikuleringen din. Hvis du for eksempel knytter neven i luften og drar den mot deg, vil det du måtte ha på skjermen gå i fullformat. Amazon Alexa er på plass som virtuell assistent.

– Når du ser på bilen, ser du at den ikke har noen synlige antenner, ingen haifinner på taket, det er ingen antenner printet på vinduene. Men skjult i taket ligger det tre flate antenner, som bruker samme teknologien som en F-35-jager, sa Twohig til TU i september.

Visningslokaler til neste år

Begge modellene vil ha autonomi på nivå 3 som opsjon fra salgsstart. Nå jobber de med nivå 4, men det skjer veldig mye innen utviklingen av sensorer som gjør at de ikke har ønsket å låse seg til løsninger ennå.

Byton vil selge bilene selv. De kommer til å ha lokaler hvor folk kan se bilene, men salget vil være nettbasert. Men de trenger også et serviceapparat, og kommer til å knytte til seg organisasjoner som kan gjøre dette. De begynte allerede i fjor å snakke med mulige norske aktører. I slutten av året skal de velge sin norske partner, som kan stå for servicen til kundene her i landet.

De første visningslokalene i Nord-Amerika og Europa kommer neste år.