Kina-SUV-en Aiways U5 kan bestilles denne måneden

Forhåndsbestilling av Aiways U5 i Europa starter denne måneden, melder den kinesiske bilprodusenten.

I slutten av måneden åpner de en reservasjonsløsning, hvor det vil være mulig å legge inn bestilling mot en innbetaling. Hvor stort dette beløpt skal være har de ikke sagt noe om, annet enn at det skal være lite.

Bilen skal ha en relativt lav pris. Foto: Aiways

Bilen skal kun selges over internett. Hva prisen blir i Norge er ikke kjent, men det har vært spekulert i at den skal koste omtrent 300.000 kroner. Så kan det hende at det endrer seg med en svak krone.

Kundene som legger inn bestilling når reservasjonsløsningen åpner, skal være blant de første til å motta bil.

U5 er allerede i produksjon i Kina, til hjemmemarkedet. Produksjonen av biler som skal sendes til Europa skal starte i juli. Planen er at de første kundebilene skal leveres ut i august.

«Rimelig premium»

Nye bilmerker er ikke hverdagskost, men det er ikke uhørt. Kinesiske SAIC begynte i år å selge elbilen MG ZS, som tross det britiske merkenavnet fullt og helt er en kinesisk bil. Senere er det ventet at Byton skal lansere sin M-Byte i Europa, neste høst.

Aiways kommer dermed ikke alene fra Kina, og er ikke det første eller siste nye bilmerket vi skal bli kjent med i tiden som kommer.

Selv kaller Aiways modellen U5 for en rimelig premium-SUV. Vi har ikke sittet i bilen, og kan ikke si noe om hvor godt det stemmer. Bladet Motor har imidlertid sett nærmere på bilen, og noterer at bilen rett nok er rimelig, men også at «den er definitivt ikke premium etter europeisk standard».

Aiways U5 får tre av fem stjerner i Euro NCAP. Foto: Euro NCAP

Et annet tema er bilens sikkerhetsrating. Euro NCAP-test av bilen gir den tre av fem stjerner, som må sies å være et ganske sørgelig resultat for en ny bil i 2020.

Dårlige nakkeslengresultater for baksetepassasjerer, og svakt resultat i sidebarrierekollisjon bidrar til den lave ratingen. I tillegg har bilen svake resultater for fotgjengerkollisjon, og middels resultat for å unngå kollisjon med syklister.

Bilen som ble testet var imidlertid produsert i 2019, og det kan selvsagt tenkes at produksjonsmodellen som kommer til Europa i år har forbedringer etter NCAP-testene.

63 kilowattimer

Bilen er for øvrig utstyrt med en batteripakke på 63 kWh. Den har en motor på 140 kilowatt, og forhjulstrekk. Altså ingen offroader. Bilen lar seg hurtiglade med inntil 100 kilowatt.

Rekkevidden er oppgitt til 460 kilometer, etter den gamle NEDC-kjøresyklusen. Da er den antakeligvis nede på 300-tallet i faktisk rekkevidde.

Aiways oppgir et forbruk på inntil 17,4 kWh/100 km, som skulle bety 360 kilometer dersom det er mulig å oppnå i praksis, og om 63 kilowattimer er tilgjengelig kapasitet.

Lengden er 4,6 meter, bredden 1,87 meter, og høyden 2,8 meter. Bagasjerommet er på 432 liter. Bilen er omtrent like lang som Jaguar I-Pace, men litt smalere og høyere, og med litt mindre bagasjerom.

Aiways planlegger ikke utelukkende nettsalg. Den skal selges gjennom elektronikkjeden Euronics i Tyskland. Om det kommer et lignende distribusjonsnett her i landet gjenstår å se.