Kina rasjonerer strøm etter verste kraftmangel på ti år

Under 100-årsjubileet for det kinesiske kommunistpartiet må det kinesiske folket forholde seg til et alvorlig problem: Kina mangler strøm. Det skriver CNN.

Ekstremvær og mangel på kull har tvunget ned strømproduksjonen i 17 av Kinas 23 provinser. Det har ført til den største kraftmangelen på ti år, og minst ni av de berørte provinsene har begynt å rasjonere strømmen.

Årsaken til Kinas mangel på strøm er landets økende energiforbruk. I første del av 2021 var forbruket 21 prosent høyere enn i samme periode i 2019.

Gjenoppbyging er kraftkrevende

Det økte forbruket skyldes delvis den energikrevende gjenoppbyggingsplanen som skal få landet i gang etter koronakrisen. I tillegg er flere regioner rammet av ekstrem varme. Det har fått folk til å skru klimaanleggene sine på fullt, noe som også øker etterspørselen etter elektrisitet.

Samtidig har Kinas kraftproduksjon problemer. Tørke har redusert vannkraftproduksjonen, og den kinesiske regjeringen prøver å redusere produksjonen av kull for å oppfylle landets klimamål. Flere steder har regjeringen blant annet slått hardt ned på ulovlige kullgruver. Dermed mangler lokale leverandører drivstoff til kraftverkene sine.

Å importere kull er et alternativ, men det er dyrere, og energiprisene kontrolleres av myndighetene, så leverandørene kan ikke bare endre den. Når kull er dyrt, er selskapene derfor lite lystne på å øke produksjonen.

Kan ramme globale forsyningskjeder

Rasjonering av strøm påvirker kinesiske bedrifter, som står for 70 prosent av landets strømforbruk.

En av de hardest rammede provinsene er Guangdong, som står for mer enn 10 prosent av Kinas økonomiske produksjon. Stålprodusenten Chengde New Material holder til her, og de regner med at kraftmangelen vil redusere produksjonen med 20 prosent – cirka 10.000 tonn per måned.

Andre kinesiske selskaper rapporterer om en nedgang i tilgangen på materialer som tinn, aluminium og tekstiler.

– Mangelen på kraft kan føre til endringer i produksjonen hos lokale produsenter, noe som utfordrer leveringsplanen. Det kan ramme de globale forsyningskjedene, sier Lara Dong, som er direktør for energiproduksjon i Kina i analyseselskapet IHS Markit.

Kullkraft mot klimamål

Problemene med strømmangel kan komme til å fortsette i flere måneder, påpeker flere eksperter til CNN. Den ekstreme varmen vil trolig vare hele sommeren, så etterspørselen etter energi til kjøling vil holde seg.

Problemene med strømforsyningen peker imidlertid på et større strukturelt dilemma i Kina. Kullkraftverkene står for tiden for ca. 60 prosent av landets elektrisitetsproduksjon, og den kinesiske regjeringen ønsker å få ned dette tallet for å nå landets klimamål.

– Strømbruddene vil kommer igjen

– Det store problemet med Kinas strømforsyning er å møte det økende behovet for elektrifisering og samtidig oppnå målene om avkarbonisering, sier Yan Qin, som er karbonanalytiker i Refinitiv, et selskap som bearbeider infrastrukturdata.

Han legger til at landets fornybare energi ennå ikke er en like stabil energikilde som fossilt brensel. Derfor regner Yan Qin med at strømmangel fremover vil ramme Kina med jevne mellomrom.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.