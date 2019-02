Kinas forbud mot import av plastavfall inneholder et smutthull: Kina tar gjerne imot avfallsplast som er ren og helst forarbeidet. Det har gjort for eksempel Malaysia til et land hvor gjenbruksfabrikker sorterer og vasker avfall i håp om å få det gjennom den kinesiske grensekontrollen.

(Foto: Jenna Jambeck, University of Georgia)