Kina har bygd verdens største flytende solcelleanlegg

Antallet flytende solkraftverk øker over hele verden. TU fortalt tidligere i uken om norske Ocean Sun som bygger flytende solkraftverk for Statkraft i Albania.

Nå har franske Ciel & Terre bygd det som er det hittil største anlegget for flytende sol i verden: Det 70 megawatt-peak (MWp) store anlegget er bygd på en kunstig innsjø, i en tidligere kullgruve, utenfor byen Suzhou, en by regnet som en turistmagnet, rett vest for Shanghai, i Kina.

1500 spiralformede ankere er festet 8 til 15 meter under konstruksjonen. Anlegget er knyttet til nettet ved hjelp av en 110 volts overføringskabel på 18 kilometer. Anlegget er ventet å produsere 77,8 GWh med elektrisitet i året.

Les mer: Ocean Sun leverer flytende sol til Statkraft i Albania

– En bragd

– Anlegget er en teknisk bragd, med tanke på størrelse, sier en talsperson for Ciel & Terre til bransjemagasinet PV magazine.

Han peker blant annet på bruken av sentraliserte invertere, integrert med mellomstore transformatorer som er bygd på påler ute i innsjøen. PV-anlegget er bygd på vegne av det kinesiske statsforetaket CECIC og China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Design Institute var med på å bygge anlegget.

Hydrelio er Ciel & Terre sin patenterte teknologi for å bygge flytende solkraftverk. (Illustrasjon: Ciel & Terre).

Ciel & Terre har patentert et flytesystem som de kaller for Hydrelio. Systemet består av en pongtong av HDPE, en type polytelen som har høy tetthet og tåler vann godt. Solcellene monteres på toppen av den spesialkonstruerte pongtongen og en flytende gangbro forbinder de ulike pongtongene med hverandre.

Ciel & Terre har allerede installert flere slike anlegg i Kina, men har også installert tilsvarende anlegg i flere andre land, som Australia, Taiwan og USA. Ifølge selskapet er teknologien deres med på å begrense algeoppblomstring i små innsjøer, samtidig som det hindrer avdamping fra vannreservoarer.

Kina vil bygge mer

Rekorden fra Suzhou vil likevel ikke bli stående lenge. I Huainan-provinsen arbeider nemlig den statlige Three Gorges-gruppen med å bygge et enda større flytende anlegg, på hele 150 MWp.

De nye store anleggene er del av et kinesisk arbeid for å presse ned prisene på flytende sol. Også her er anlegget plassert på toppen av en tidligere kullgruve som nå er fylt med vann. En av fordelene med de anleggene, er at de kan gi lokal kraftproduksjon i områder som ennå ikke er knyttet til sentralnettet.