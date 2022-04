Kia viser ny e-Niro

Kia e-Niro kommer i ny utgave. Nykommeren ble først presentert i Sør-Korea i høst, og den har nå fått sin Europa-premiere. Med det får den også nytt navn og heter nå Niro EV.

Den nye modellen har fått kraftig oppdatert design og mange oppgraderinger. Mye er som før, blant annet motoren. Bilen har fremdeles forhjulstrekk og 150 kilowatt, og den gjør fortsatt hundre kilometer i timen på 7,8 sekunder, ifølge en pressemelding.

Batteriet har en kapasitet på 64,8 kilowattimer, og rekkevidden skal være 463 kilometer. Rekkevidden er inntil videre ikke typegodkjent og kan endre seg når bilen leveres. Batteriet kan lades med inntil 75 kilowatt, men denne gangen har Kia fått på plass automatisk forvarming av batteriet dersom du legger inn en kjørerute med ladestopp, slik at hurtiglading skal gå raskt også vinterstid.

Bilen er ikke mye større enn dagens modell. Den er 4,42 meter lang, 1,82 meter bred og 1,57 meter høy. Akselavstanden er 2,72 meter.

Kia Niro EV minner ikke mye om dagens utgave. Foto: Kia

Får 750 kg hengerfeste

En annen forbedring er at bilen når kommer med mulighet for å trekke større tilhenger enn tidligere. Hengerfestet på e-Niro kunne ta 300 kilo, mens den nye modellen kan trekke 750 kilo.

Niro har fått bagasjeplass under panseret, inntil 20 liter. Bagasjerommet tar inntil 475 liter. Legger du ned baksetene, har du 1392 liter tilgjengelig.

Nye Niro skal ha fått et litt mer avansert hjuloppheng enn tidligere, og bilen skal dessuten ha litt høyere torsjonsstivhet (vridningsstivhet) enn tidligere.

Bilen støtter for øvrig Vehicle to load (V2L), som kort sagt betyr at du kan hente strøm fra ladeporten. Niro kan levere inntil 3 kilowatt.

Niro kan også leveres med funksjonen RSPA (Remote Smart Parking Assist), som gjør at den kan parkere seg selv i en luke etter at du har gått ut av bilen. I tillegg har den en rekke andre førerassistentsystemer, som kollisjonsvarsel og skiltgjenkjenning.

Interiøret minner mer om Kia EV6. Foto: Kia

Kommer i høst

Prisen har Kias norske importør så langt ikke antydet, men ifølge Tek.no skal norske priser være klare etter påske, mens bestillinger åpner før sommeren. De første bilene skal leveres tidlig i høst.

Prisene starter på 39.990 euro i Tyskland, altså rundt 385.000 kroner. Det er sannsynligvis ingen god indikasjon på prisen i Norge, men vi regner med at bilen vil ligge på i alle fall 400.000 kroner her.