Kia og Hyundai får solceller på taket til neste år

Fra neste år vil Hyundais biler kunne leveres med solceller på taket. Disse skal levere energi til bilens batteri, og på den måten redusere behovet for å å lade batteriet fra strømnettet.

Biler fra Kia skal leveres med samme teknologi i fremtiden, skriver Hyundai i en pressemelding.

Solcellene skal integreres i taket, panseret og andre steder det kan være hensiktsmessig med solceller. De skal tas i bruk i elbiler, så vel som hybrider og modeller med tradisjonell drivlinje.

Hyundai utvikler gjennomsiktige solcelletak til biler med forbrenningsmotor. Foto: S.J.HONG/Hyundai

I biler med forbrenningsmotor kan solcellene lade batterier som driver ulik elektronikk, og på den måten bidra til å redusere drivstofforbruket.

Lader inntil 60 prosent på en dag

Solcellene kommer først til hybrider, og deretter til biler med forbrenningsmotor. Først når tredje generasjon av solcellene er klar, skal de integreres i elbiler. Dette fordi de regner med at vekten på solcellene er redusert nok til at det gir mening da.

Fra neste år kommer Hyundai med solceller integrert i bilene sine. Foto: S.J.HONG/Hyundai

Første generasjon solcelletak skal være i stand til å lade et hybridbilbatteri 30 til 60 prosent i løpet av en dag. Det forutsetter nødvendigvis at det er sol, og at bilen eksponeres for den.

Andre generasjon blir delvis gjennomsiktig, slik at de blir en integrert del av et panoramaglasstak. Tredje generasjon er ifølge Hyundai under testing nå. Disse solcellene skal integreres i panser og tak.

De skriver ikke noe om hvor mye ekstra rekkevidde disse solcellene skal gi elbiler.

Eksisterende konsept

Å integrere solceller i elbiler er ingen ny idé. Dette har vært gjort både i konseptbiler og i praksis. For eksempel har utgaver av Nissan Leaf lenge vært utstyrt med dette for å kunne lade 12-volt-batteriet.

Det er også utviklet kjøretøy som kjører utelukkende på solkraft, men dette har vært forsøkskjøretøy, og ikke kommersielt tilgjengelige personbiler.

Det ser imidlertid ikke ut til at Hyundai rekker å være første aktør som lanserer en elbil med solceller integrert i karosseriet.

Solcelleelbil fra Sono Motors. Foto: Sono Motors

Tysk oppstart med solcellebil

Tyske Sono Motors har utviklet bilen Sonos, som skal komme i salg neste år. Denne er dekket av 7,5 kvadratmeter solceller som skal kunne levere inntil 30 kilometer ekstra rekkevidde.

Det er til sammen 330 solceller integrert i de fleste overflater på bilen. Disse har en samlet produksjonskapasitet på 1,2 kilowatt. Men det er åpenbart et tall som aldri vil oppnås i praksis, ettersom det ikke er mulig å få full belysning på alle solceller samtidig.

Så når denne bilen i realiteten vil kunne få 30 kilometer ekstra rekkevidde er ikke godt å si. Sono Motors sier det er under helt ideelle forhold i München i juni. Fra april til september skal produksjonen være minst 17 kilometer hver dag.