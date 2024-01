KI redder energigigantens vindturbiner fra nedetid

Rundt 14 kilometer ut i Nordsjøen utenfor Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk, blåser vinden rundt de 91 turbinene i vindparken Horns Rev 2. Parken er en av Danmarks eldste havvindparker og har produsert grønn energi nesten uavbrutt i over 20 år.

Av og til stopper produksjonen fra en eller flere av turbinene på grunn av tekniske feil, men det er langt mindre vanlig i dag enn tidligere. En del av forklaringen er at Ørsted, som eier Horns Rev 2, de siste årene har tatt i bruk kunstig intelligens (KI) for å redusere turbinenes såkalte nedetid og reparasjonskostnadene.

– Det handler om å forutse problemer, sier Jan Frydendall, leder for Advanced Analytics i Ørsted.

– Vi er blitt veldig flinke til å identifisere feil. KI forutser om en komponent på en turbin holder på å gå i stykker og varsler teknikerne våre om hva som er i ferd med å skje, slik at de kan ta med seg riktig verktøy og reservedeler ut og reparere den, sier han.

KI har allerede bidratt til flere forbedringer i driften av Ørsteds vindturbiner. For eksempel bidrar kunstig intelligens til å redusere antall dyre og tidkrevende båtturer til havvindparkene. Færre turer betyr også mindre drivstofforbruk og dermed mindre CO 2 -utslipp.

Siden de tok i bruk KI har Ørsted også blitt flinkere til å rette feil eller bytte ut komponenter i tide, slik at en turbin ikke går i stykker, noe som er dyrt å reparere. Timingen er viktig, for det gjelder å få gjort reparasjoner, vedlikehold og inspeksjon når det er fint vær.

Sensorer og kunstig intelligens i samspill

I grove trekk fungerer Ørsteds KI etter ganske enkle mekanismer.

Vindturbinene er utstyrt med sensorer som blant annet måler trykk, vibrasjoner og temperatur. De måler trykket i girkassen, hvor mye tårnet svinger fra side til side, om det er feil på generatoren og tilstanden til en rekke andre kritiske komponenter som kan endre seg fra «normal» til «unormal».

– Deretter trener vi opp KI-en vår på klassisk vis basert på historiske data. Dette gjør systemet i stand til å identifisere når noe endrer seg fra en normal tilstand og deretter utløse en alarm, sier Frydendall.

Kunstig intelligens hjelper Ørsted med å forutse når det er fare for kollaps. Foto: Ørsted

Uten KI krever det mange arbeidstimer å ha ingeniører eller teknikere til kontinuerlig å vurdere om unormale forhold målt av flere sensorer vil utløse problemer. For eksempel kan temperaturen på oljen i girkassen stige samtidig som turbinene svinger uvanlig mye fra side til side.

– Det kan være at turbinen er på vei mot sammenbrudd, men det kan også bare være en varm dag med mye vind, sier Frydendall.

– Med over 2000 turbiner trenger vi KI for å holde oversikt, slik at ingeniørene og teknikerne kan fokusere på det som er viktig. På den måten unngår vi «falske alarmer». Det er disse krysskorrelasjonene som er viktige, og KI hjelper oss med å gjenkjenne dem.

I tillegg blir den kunstige intelligensen stadig bedre etter hvert som det kommer inn mer data basert på komponentfeil som algoritmene trenes på.

Forbedret sikkerhet

Ørsted, som har bygget verdens første og største havvindparker, jobber for tiden med å implementere mer kunstig intelligens. For eksempel tester de nå KI og droner for å lete etter rust.

Deler av turbinen utsettes hele tiden for saltvann, noe som fører til korrosjon. Tradisjonelt blir en tekniker sendt ut for å ta bilder av rusten.

– For å komme til de mest utsatte stedene må man klatre opp en stige i mørket. Stigen er noen ganger rusten, så det kan være en svært tidkrevende oppgave å forberede inspeksjonsarbeidet slik at det ikke er farlig, sier Frydendall.

– Nå sender vi ned en drone for å ta et bilde av hvordan rusten utvikler seg, slik at teknikeren kan stå trygt på toppen av plattformen. Når dronen tar bildet, får vi til og med det samme referansepunktet, noe som øker datakvaliteten enormt, slik at KI-en får bedre treningsdata for å oppdage om rustutviklingen er problematisk.

Kort sagt er det en bedre, tryggere og billigere løsning enn å sende teknikere til turbinene. Det er hele poenget med å bruke KI, som totalt sett muliggjør en langt mer effektiv og optimal drift av Ørsteds havvindmøller, noe som ikke bare forbedrer bunnlinjen, men også kommer forbrukerne til gode, forklarer Frydendall.

– KI gir oss nye muligheter til å optimalisere driften. Teknikerne og ingeniørene er også svært fornøyd med kunnskapen det gir dem, men til syvende og sist handler det om pris. Hvis vi skal kunne levere billigere strøm enn i dag, må vi bli flinkere til å unngå feil og forbedre ytelsen. KI hjelper oss med det, sier han.

