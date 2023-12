Langs fjorden, blant kystlynghei i Tysvær, ligger det fire kvadratkilometer store området som rommer gassprosessering-anlegget Kårstø.

Hvert år passerer det gass gjennom det norske gasstransportsystemet med en energimengde tilsvarende ti ganger all norsk vannkraft. Omkring én fjerdedel av dette går gjennom Kårstø – rundt 30 milliarder kubikkmeter gass.

Samtidig er det også en av de aller største enkeltkildene til CO2-utslipp i Norge, og står for omkring 1,5 prosent av de totale norske utslippene av klimagasser.

Til tross for at de har klart å kutte en betydelig andel av utslippene de siste årene, vil det om få år gå feil vei igjen. Fra 2026 er det fare for at utslippene øker.

Så sent som i fjor la de bort en plan for å elektrifisere deler av anlegget.

Krigen i Ukraina, og bortfallet av russisk gass, gjorde at grunnlaget for planene var endret. Det var ikke lenger riktig medisin. Dermed måtte operatør Gassco og driftsansvarlig Equinor gå tilbake til tegnebrettet.

Elektrifisering ligger fortsatt på bordet, men nå ser de også på CO2-fangst og en rekke andre tiltak.

– Vi har alle dørene åpne, sier Bjarne Aarset, prosjektleder for Kårstø CO2-studie i Gassco.

CO2-problem

For rogalendinger flest er de gigantiske, runde og blå gasstankene et kjent syn fra E39 mellom Stavanger og Haugesund. Bilkolonner, som drøye 10 minutter tidligere har kjørt av ferga som krysser Boknafjorden, suser forbi med jevne mellomrom.

På anlegget prosesseres flere hundre tonn med flytende gassprodukter i timen. Kårstø er en av verdens største produsenter av flytende petroleumsgass, gjerne omtalt bare som LPG. Det er denne gassen som lagres i de store tankene.

I tillegg sendes blant annet hovedforsyningen av norsk gass til Tyskland i rør herfra.

Energibehovet for driften er i dag delvis basert på naturgass; fem av ni kompressorer er drevet av naturgass. Resten er elektriske. Utslippene fra anlegget stammer i stor grad fra kompressorene drevet av gass, og den opprinnelige planen var å elektrifisere disse, i tillegg til turbiner og kjeler.

I 2022 hadde anlegget et utslipp på 756.533 tonn CO2, som gjør det til det tredje største utslippspunktet i Norge.

Ettersom olje- og gassbransjen skal kutte utslippene med 50 prosent innen 2030, er det nødvendig å gjøre noe med disse.

Men de neste årene dukker det opp en ny problemstilling. En rekke felt som leverer gass til Kårstø rapporterer i årene fremover å ha høyere CO2-innhold i gassen enn tidligere. Dette gjelder også enkelte nye felt, deriblant Yggdrasil-feltet, som er under utbygging i Nordsjøen. Feltet skal starte produksjonen i 2026.

For å kunne levere salgsgass med riktige kvaliteter, kan det bli behov for å fjerne CO2 fra naturgassen. Det kan føre til at utslippene fra anlegget øker igjen – opp mot 250.000 tonn CO2 i året.

– Det er en økning vi ikke liker, og vi ser på hva vi kan gjøre med den, sier Arild Samuelsberg, leder for driftsenheten på Kårstø i Equinor.

Bjarne Aarset i Gassco forklarer at de fortsatt ser på elektrifisering som et relevant tiltak for utslippskutt, men ikke i samme omfang som den opprinnelige planen. Foto: Arash A. Nejad

Streng sikkerhet

I tillegg til de karakteristiske blå tankene, preges anlegget av intrikate rørsystemer, høye tårn for destillering av gass og innebygde kjeler. Ved kaien ligger to skip som blir lastet opp med flytende gass.

Sikkerheten på anlegget er streng, og alt fotoutstyr må godkjennes før det får bli med inn på området. En gassmåler må sjekkes før fotografen får trykke på utløseren på et nytt sted. Blitz får han ikke bruke, av hensyn til brannsensorene.

Det er lenge siden utenforstående har fått komme innenfor gjerdet. Da sikkerheten på norske olje- og gassanlegg ble økt på grunn av krigen i Ukraina, ble anlegget stengt for besøkende. TU er blant de første som får komme inn på Kårstø siden sikringsnivået ble økt i mars 2022.

Prosessteknikere Kristoffer Antonsen og Olav Jarle Johansen følger produksjonen på Kårstø fra kontrollrommet. Foto: Arash A. Nejad

Antallet skip som fylles med flytende petroleumsgass er halvert, fordi gassen heller sendes i rør til Europa for å brukes som energi. Foto: Arash A. Nejad

Aril Samuelsberg i Equinor påpeker at de hadde risikert å bygge ting som de ikke kunne bruke, dersom de hadde gått videre med de opprinnelige elektrifiseringsplanene. Foto: Arash A. Nejad

Begynte på nytt

Gassen som kommer inn til Kårstø, kommer fra norsk sokkel via rørledningene Statpipe, Åsgard Transport og fra Sleipner. Her separeres tørrgass og våtgass.

Tørrgassen består av metan og etan, og brukes som energi. Den sendes i rør til kontinentet; til Tyskland og via Danmark til Polen. Våtgassen separeres i ulike produkter, ved hjelp av kjeler som brukes til å lage vanndamp, for å destillere våtgassen.

Gassproduktene lagres i de store tankene på området, før den lastes på skip som tar den med videre.

For bare få år siden tok anlegget imot rundt 800 slike tankskip i året. Men etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, og Europa ville bort fra russisk gass, gikk behovet for norsk gass i taket. Prisen på gass som energi ble høyere enn prisen på våtgassproduktene, som det er mye av på markedet – og dermed sendes nå mye av våtgassen i stedet i rørene til Tyskland og Polen, til bruk som energi.

– Vi brukte fleksibiliteten vi har på anlegget til å tilpasse produksjonen etter det markedet spør om. Men det påvirker energibehovet vårt, forklarer Aarset.

I fjor var antallet anløp dermed redusert til 399. Det gjør at anlegget bruker mindre energi, som er noe av bakgrunnen for at de gikk bort fra de opprinnelige elektrifiseringsplanene. Med mindre varmeproduksjon og utslipp fra kjelene, blir også gevinsten i form av reduserte utslipp lavere.

Samtidig er elektrifisering av anlegget dyrt.

– Det var bakgrunnen for at vi tok to steg tilbake og begynte litt på nytt igjen, for å se på hva som nå vil være de beste tiltakene, påpeker han.

Kostnader og strøm

– En del av konseptet vi så på den gang var å elektrifisere en del kjeler. Men det er ikke nødvendigvis de samme kjelene, og i samme omfang, det er lurt å elektrifisere nå, med de endringene som har skjedd. Vi hadde risikert å bygge ting som vi ikke kunne bruke, poengterer Aarset.

Dermed må de se på hva som er riktig for anlegget i dag, med de endrede omstendighetene, samtidig som de forsøker å se inn i krystallkula.

I fjor åpnet det nye grenrøret for gass til Polen, et land som i dag bruker mye kull. Omlegging til mer gass her, kan endre etterspørselen fra Kårstø i fremtiden. Samtidig er prosjekter for blå produkter, hydrogen eller ammoniakk framstilt fra naturgass, en mulighet som igjen vil kreve en mengde gass. Går vi lenger frem i tid blir det også vanskeligere å forutsi hvilke felt som vil produsere gass, hvor mye og hvor lenge.

– Alt dette påvirker prosjektbeslutninger vi jobber med i dag, sier han.

Elektrifisering er fortsatt blant de aktuelle tiltakene, men trolig ikke i det omfanget de egentlig hadde sett for seg.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal svare på det enorme behovet som Europa har for gass, samtidig som vi skal være med på omleggingen til et lavkarbonsamfunn, påpeker Aarset.

Konseptene de nå ser på er elektrifisering av alt fra én til flere av de fem gassturbinene, med tilhørende kjeler, og ulike kombinasjoner av disse.

– Hva hindrer dere fra å elektrifisere hele anlegget?

– Kostnader og strøm, svarer Samuelsberg.

– Og gjennomføringsmessig vil jeg nesten si at det ikke vil la seg gjøre å elektrifisere alt på en gang, legger Aarset til.

– Problemet med en sånn ombygging ville vært at vi hadde stengt store deler av Nordsjøen og Haltenbanken i en lang periode, utdyper Samuelsberg.

Gassco og Equinor jobber på flere fronter for å kutte utslipp fra Kårstø-anlegget. Siden toppen i 2014 har de redusert CO2-mengden med 450.000 tonn i året gjennom små og store tiltak. Foto: Arash A. Nejad

Hvert år passerer det gass gjennom Kårstø med en energimengde tilsvarende ti ganger all norsk vannkraft. Det er hovedforsyningen av gass til Tyskland og en av verdens største produsenter av flytende petroleumsgass. Foto: Arash A. Nejad

– Ville tatt et stort jafs av energiforsyningen

Inni de høye tårnene på anlegget kokes vann, for å bli til høytrykksdamp på 400 grader og 60 bar. Det brukes til å destillere flere hundre tonn våtgass i timen.

– Det krever en del energi. Men vi gjenbruker også en god del av den varmen, som gir oss veldig høy virkningsgrad. Det er også noe av det som gjør elektrifisering komplisert. Det er veldig fort gjort å trå feil, gjøre grep som kan redusere energieffektiviteten på deler av anlegget, forklarer Aarset.

Gassturbinene i seg selv har ikke all verdens effektivitet å skryte av, men fordi de benytter seg av overskuddsvarmen, blir effektiviteten på det totale systemet på nærmere 75 prosent i snitt.

En annen problemstilling har vært tilgang på kraft. Haugalandet sliter med underskudd på kraft. Kraft fra landkablene ut til Johan Sverdrup, på til sammen 300 MW, går også herfra og styres fra Kårstø.

Kårstø har i dag en kapasitet på 100 MW. Å elektrifisere mer av anlegget vil øke behovet betydelig.

– Samfunnsmessig må vi balansere hvordan vi bruker elektronene våre. Vi ville tatt et stort jafs av energiforsyningen i dette området om vi skulle elektrifisert alt, sier Samuelsberg.

Nylig vedtok NVE å bygge en ny kraftlinje inn til området, som vil forbedre situasjonen betydelig. De har også håp om at et nytt havvindeventyr utenfor kysten kan starte med Utsira Nord-prosjektet, som vil kunne forsyne regionen med all den kraften de vil trenge.

At kraftlinjen lot vente på seg gjorde også at de hadde noe mer tid til å finne den rette løsningen for anlegget.

Målet er uansett å ha en løsning implementert i tide til 2030, når utslippene skal være halvert sammenlignet med 2005.

Biogass og hydrogen

Elektrifisering er ikke det eneste mulige tiltaket. Equinor og Gassco jobber kontinuerlig på flere fronter, for å redusere utslippene.

Fra 2021 til 2022 gikk CO2-utslippene ned med nærmere 90.000 tonn. Det skyldes blant annet en avgjørelse om å selge deler av butanet som et samlet produkt, i stedet for å bruke masse energi for å dele det i to ulike. Det alene kuttet 70.000 tonn CO2 årlig.

På topp i 2014 lå utslippene på mer enn 1,2 millioner tonn, og mer enn 400.000 tonn CO2 er dermed barbert av utslippene siden den gang, til tross for at anlegget prosesserer like mye gass.

For de turbinene og kjelene som fortsatt vil drives av gass, planlegger de på sikt å se på alternative løsninger for ytterligere utslippsreduksjon, som å blande inn hydrogen eller biogass.

Å produsere grønn eller blå ammoniakk i tilknytning til dagens gassanlegg vil også være en mulighet.

Om få år kan utslippene fra Kårstø øke igjen. CO2-fangst er blant tiltakene som vurderes for å forhindre at det skjer. Fra venstre: Driftsleder ved Kårstø, Helene Helgesen, Arild Samuelsberg i Equinor, Bjarne Aarset i Gassco og Linda Nordbø, kommunikasjonssjef i Gassco. Foto: Arash A. Nejad

I dette anlegget skiller de ut CO2 fra etan. Equinor og Gassco ser nå på muligheten for å fange CO2-en og lagre den permanent. Foto: Arash A. Nejad

Felte en regjering

CO2-fangst er også et alternativ. Det er ikke første gang det har vært snakk om dette på Kårstø; striden om CO2-fangst eller ei fra det tidligere gasskraftverket på anlegget, felte sågar en regjering, da Kjell Magne Bondevik stilte kabinettspørsmål om temaet i 2000.

Gasskraftverket ble til slutt startet opp uten rensing, men er siden blitt nedlagt.

Denne gangen er det snakk om CO2-fangst fra en prosess som skiller CO2 fra etan, i prosessen med å lage flytende etan. Da sitter de igjen med en blanding av 40 prosent etan og 60 prosent CO2. I dag kan de enten bruke den som drivstoff til kjeler eller injisere den tilbake i salgsgassen.

Men i årene fremover, når mer CO2-rik gass kommer inn i anlegget, er ikke det lenger et alternativ. Det blir for mye CO2 i miksen.

– Da må vi enten bruke den som drivstoff til kjeler, og det vil gi oss opptil 250.000 tonn ekstrautslipp av CO2. Eller så kan vi gjøre noe med det, med fangst og lagring, sier Samuelsberg.

Med så høy konsentrasjon av CO2 vil det være både enklere og billigere med fangst, enn det er fra anlegg som fanger CO2 fra røykgass. Det vil kreve mindre utstyr og kan gjøres med et mer kompakt fangstanlegg.

De har allerede identifisert et område like ved, helt nede ved sjøen, som kan være aktuelt for å huse et eventuelt CO2-fangstanlegg.

Skal kutte minst 200.000 tonn

Målet er å komme frem til løsninger som totalt kutter minst 200.000 tonn CO2.

Gassco håper på å kunne få til en investeringsbeslutning innen 2025.

Og når de først vedtar en plan, begynner et nytt, stort arbeid.

For å gjennomføre en større omlegging av anlegget, som elektrifisering eller å implementere CO2-fangst, vil ikke være en enkel oppgave.

Ettersom flere land er avhengige av gassleveransene fra Kårstø, kan de ikke bare stenge ned anlegget for å gjøre oppgraderinger og vedlikehold. De har en planlagt vedlikeholdsstans hvert åttende år, hvor de stenger butikken i 21 dager.

– Ellers må alt vi skal gjøre skje på et anlegg i full drift. Vi hadde et prosjekt i 2010 der vi byttet kontrollsystem, altså ledninger og styringssystem. Det sammenlignet vi med åpen hjernekirurgi, mens pasienten ikke bare er våken, men også i fullt arbeid, sier Aarset.

– Det vi snakker om nå, elektrifisering av de sentrale delene som kompresjon og dampsystem, er en full hjerte-lungeoperasjon, mens pasienten springer maraton. Det er krevende.