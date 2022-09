En vinkelsliper hører hjemme i en velutstyrt verktøysamling. Én ting er å kappe og slipe metall, da er den i sitt ess, men den kan også veldig mye mer. Ikke minst fordi den har kuttet navlestrengen til 230 volt-nettet. Riktignok er det ingen vei utenom for de som kapper og sliper time etter time på mekaniske verksteder, men for oss andre, som har jobber av mer kortvarig natur, er batteridrift tingen. Men la det være klart; en vinkelsliper trenger mye strøm. Den jobber opp mot det motoren er god for, og slike motorer – selv om de er børsteløse – trenger watt.

Og, som alltid, har du satset på verktøy og batterier fra én produsent, er det ingen grunn til å skifte. Uansett hva tester som denne viser.

Vi tenker på vinkelsliperen som noe som kapper og sliper. Men den kan mye mer, både i materialer og i oppgaver. Det er kappskiver i fiber og diamant, det er tykke slipeskiver i fiber, det er koppbørster med vridde bunter av kraftig ståltråd som effektivt rengjør for rust og annen overflateurenheter. Du kan kappe det meste, fra tre og gipsplater til metaller og stein. Du kan også sette på en diamantkoppskive og polere betongtrappen din. Eller båten med en polerhette.

Innfesting

Det er en aldri så liten revolusjon på gang når det gjelder hvordan man fester skiver til vinkelsliperen. Akkurat som Starlock har gjort det mye enklere å feste blader til multikuttere, er Bosch-patentet X-lock i ferd med å revolusjonere hvordan blader og annet verktøy festes til maskinen. Ett trykk på verktøyet og så smekker låsen på plass. Helt genialt.

Sikkerheten er også bedre. Sitter ikke skiva som den skal, starter ikke maskinen.

X-lock er rett og slett fantastisk. Her er mekanismen spent. Når du setter skiva ned, smekker de to spennhakene over og låser den, både i rotasjonsretning og ned mot den roterende ringen. Foto: Odd Richard Valmot

Dessverre er det bare Bosch og Makita av de modellene vi har testet, som har X-lock. Men det vil neppe ta lang tid før det dukker opp nye utgaver hos de andre produsentene med denne festemekanismen.

Tradisjonell innfesting med låsemutter sitter nok nesten like godt om du drar skikkelig til, men du trenger en nøkkel for å trekke til, og den er svært ofte ikke der når du trenger den. Vi klarte å rote bort nøkkelen til Ryobien i løpet av testen, og det er noe herk. Da måtte vi til med vannpumpetang for å løsne låsemutteren.

Skiver

Før var fiberkappskiver ganske tykke. Det innebar at de måtte fjerne tilsvarende mye materiale. I stål betød det mye energiforbruk. Moderne skiver er litt over millimeteren tykke. De fjerner mye mindre metall og belaster derfor ikke batteriet så mye. I tillegg eter de seg raskere gjennom materialet. Men avhengig av hva slags materiale du kapper, kan de slites temmelig raskt.

Det er et utall ulike verktøy til vinkelslipere som kan kappe, slipe og polere de fleste materialer, som tre, metall, fliser, stein osv. Alle på bildet har X-lock innfesting. Foto: Odd Richard Valmot

Det er et par viktige ting å være oppmerksom på med så tynne skiver. De er robuste, men kan knekke – og da kan biter få temmelig stor fart. Vernedekselet og hvor du er i forhold til det, er svært viktig. Derfor er det viktig at vernedekselet lett kan flyttes rundt og låses avhengig av hvordan du holder maskinen.

En annen ting å være kar over, er at slike fiberskiver er datomerket. De organiske materialene i skivene blir sprø over tid og svekkes. Sjekk datoen og sørg for å lagre skivene mørkt og lufttett.

Diamant

Før brukte vi diamantskiver til å kutte stein. Det gjøre vi ennå, men slike skiver har utviklet seg mye for å kutte alt fra tre og plast til metall. De slites veldig lite, og selv om vi brukte et sekund eller ti lenger for å kappe stålstanga, var ikke slitasjen merkbar.

En vinkelsliper som kapper stål, bruker mye strøm. Spesielt de kraftigste modellene, med motorer som yter rundt en kilowatt, tapper batteriet raskt. Et 5 Ah batteri på 18 volt lagrer 0,09 kWh. Det er nok til rundt 5 minutter drift med full belastning. Batterier på 5 Ah er de vanligste, men blå Bosch og Milwaukee har også utgaver med både 8 og 12 Ah. De siste blir unødig tunge. Det beste er å ha flere mindre batterier.

En annen sak er effektbehovet. En motor på 1000 watt trenger 55 ampere, og det er det ikke alle batterier som kan levere. Spesielt ikke de minste og letteste utgavene. Resultatet er redusert ytelse.

Stort og lite batteri

De fleste vinkelsliperne har en låsbar av-og-på-bryter som er lett å utløse. Vi likte Milwaukees løsning best. Foto: Odd Richard Valmot

For å teste hva batteriet har å si for ytelsen, tok vi utgangspunkt i den raskeste maskinen med et 8 Ah høyeffektbatteri. Det gnagde seg gjennom stålstanga på 22,4 sekunder. Men da vi utstyrte den kraftige Bosch-maskinen med et gammelt 5-cellers batteri på 1,5 Ah, ble muskelbunten til en skikkelig slappfisk. Den brukte hele 72,3 sekunder, inklusive et stopp hvor den ga opp.

Ingen av de testede modellene har variabelt turtall. Med unntak av Milwaukee og Ryobi har de alle en låsbar av-og-på-bryter du må skyve forover og låse. Det kan være en litt krøkkete operasjon, men bryteren er veldig enkel å løse ut for å stoppe. De to siste har en startbryter som opereres med fingeren, Milwaukee med en ekstra sikkerhetsbryter som forhindrer uønsket start. Til korte jobber foretrakk vi det siste prinsippet, men det første til lengre operasjoner.

Alle modellene vi testet, har et godt grep med gummihåndtak som gjør at de sitter godt i hånden. Modellen fra Milwaukee skiller seg ut ved at den har et håndtak som demper vibrasjoner. Uansett var ikke vibrasjonene utpreget med noen av modellene, men ved langvarig bruk kan det være belastende.

Alle disse vinkelsliperne er gode å jobbe med, men det er forskjeller det kan være greit å være oppmerksom på, både i ytelse, pris og hvordan skivene festes.

Dette er modellene vi har testet: Bosch GWS 12V-76 (t.v.), Milwaukee M18 FSAGF125XPDB, DeWalt DCG405 NT, Makita DGA521, Bosch Advanced Grind 18 og Ryobi RAG18125. Samt testvinneren på bildet under. Foto: Odd Richard Valmot

Bosch GWX 18V-10 klarer seg best i vår test. Foto: Odd Richard Valmot

Bosch GWX 18V-10

Bosch har lansert flere nye 125 mm vinkelslipere. Denne er den kraftigste, med en motor som tilsvarer en nettdrevet maskin på 1000 watt. Alle de nye har selvfølgelig X-lock. Den er også testens raskeste og har sikkerhetsfunksjoner som skrur av motoren om den mistes, og den har tilbakeslagskontroll. Den stopper lynraskt når du skrur den av.

Med slike sikkerhetsfunksjoner, X-lock og best ytelse er det ingen tvil om at dette er testens vinner. Prisen er også bra.

Bosch GWS 12V-76

Dette er testens eneste vinkelsliper på 12 volt. En nusselig modell med en skive på 76 mm i stedet for 125 mm. I stedet for diameter tar den igjen mye av det tapte i turtall. Men moment må du ikke forvente mye av. Den kan selvfølgelig ikke måle seg med de store og stopper lett om den belastes for mye. Men med riktig skive kapper den fliser, trematerialer og metaller. Det er ikke verst for noe du kan ha i lomma. Ingen vinner på ytelse, men en favoritt i verktøykassa.

Milwaukee M18 FSAGF125XPDB

En ypperlig vinkelsliper, men til litt for stiv pris. Den har god ergonomi med et slankt håndtak og bremser opp veldig raskt når du slipper opp hendelen. For i motsetning til de fleste har den en dobbeltsikret spak du holder inne for å starte og drive maskinen. Dette gir god sikkerhet om den faller ut av hånden. Vi kunne ønsket X-lock verktøyinnfesting.

DeWalt DCG405 NT

DeWalt er en av de store aktørene, men vi savner at de er litt kjappere til å ta i bruk nye standarder. I stedet for å satse på X-lock har de en låsemutter som bruker unbrakonøkkel til stramming. Her er det rom for forbedring. Kan vi håpe at den kommer i neste utgave?

Makita DGA521

Makita har vært raskt ute med å tilpasse seg X-lock, som vi mener er et veldig stort pluss i slike maskiner. Men den er markant tregere enn Bosch, uten at det reflekteres i prisen. Selv om den er litt tregere enn de to proffkonkurrentene, setter vi den på andreplass på grunn av X-lock.

Bosch Advanced Grind 18

Dette er testens billigste maskin. Da får vi heller godta at den også er den tregeste. Nå skal det sies at du sjelden kommer i kontakt med så tykke stålbolter som i denne testen, så noen ekstra sekunder må vi tåle. Maskinen er kraftig nok, og Bosch har et veldig bra 6 Ah batteri som både gir nok effekt og har mye energi uten å være større enn mange av de andre på 5 Ah.

Ryobi RAG18125

Ryobi er den andre forbrukermodellen i testen, som Clas Ohlson selger svært billig. Den er ikke like rask som proffmodellen, men henger ikke langt etter. Billig er den også, og god nok for ganske tunge jobber. Ryobi har et enormt utvalg av verktøy og batterier, så for alle som har andre Ryobi-verktøy, er dette et svært godt valg.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 7/2022