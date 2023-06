Kanadiske skogbranner røyklegger New York

Sårbare personer blir bedt om å holde seg inne for å unngå den bitre grågule røyken. Tirsdag tyknet røyken til og bidro til en dramatisk rød solnedgang, og til at man ikke kunne se klart fra Manhattan og over til New Jersey.

Røyken er observert i området rundt de store innsjøene i grenseområdet mot Canada – fra Cleveland til Buffalo – og har også nådd New England og andre områder nordøst i USA.

Eksperter har varslet at Canada kan stå overfor sin verste skogbrannsesong noensinne. I Quebec er det over 150 aktive skogbranner tirsdag. Den fransktalende provinsen har bedt om internasjonal hjelp til å takle de mange brannene.