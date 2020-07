Kan være blant de første i verden: Skal teste droner i aktivt luftrom

I fremtiden vil luften summe av droner som leverer pakker, transporterer blodprøver, inspiserer bygninger og etter hvert utfører taxitjenester med passasjerer.

Den store utfordringen er hvordan den trafikken kan håndteres uten å utgjøre en risiko for kommersiell lufttransport og for eksempel redningshelikoptre, som med få minutters varsel og i lav høyde flyr alvorlig skadde til sykehusene.

Nå er det første store skrittet i den retningen på vei, etter at blant andre Naviair og den danske Transport-, bygnings- og boligetaten har blitt enige om å etablere og teste Skandinavias første såkalte U-Space på HCA lufthavn i Odense.

Det er et overvåket luftrom der droner og fly kan "se" hverandres signaler og flyplaner, og fly side om side, selv om dronene flyr utenfor den såkalte "siktlinjen".

De første testflygingene skal etter planen finne sted til høsten, og skal gjennomføres i regi av Holos Health Drone-prosjekt og University of South Danmarks Square Meter Farming.

– U-plass må integrere droner med normal luftfart. Dette er det første spadestikket fra dansk side. Slik det er nå, stenger vi faktisk luftrommet når vi flyr med droner ute av syne på flyplassen. På lang sikt vil dette bety at vi vil kunne fly ikke bare på Fyn, men over hele Danmark, sier Mathias Vinter, prosjektleder i Holo.

Kan være blant de første i verden

Det er EUs luftfartsmyndighet EASA som har kunngjort visjonen om et U-rom over Europa, som landene må finne en måte å implementere nasjonalt.

De tekniske løsningene er ennå ikke på plass. De må utvikles i forsøk som det på Fyn, før EU bestemmer seg. I Danmark holder luftfartstjenesten Naviair i tømmene, og det danske transport-, bygnings- og boligbyrået er godkjenningsmyndigheten.

For forsøket på Fyn er planen å slå sammen informasjon fra flyets ADS-B-transpondere og DroneID-systemet, der dronene kringkaster identifikasjons- og posisjonsinformasjon over mobilnettet.

Det såkalte FLARM-systemet, som blant annet brukes av glidefly, er også planlagt testet sammen med de andre. Dronene vil operere autonomt i henhold til etablerte flyplaner, men det vil være en pilot klar til å ta over.

– Hvis vi får til dette med et UTM-system som fungerer i Odense, er det litt vilt. Da har vi et operativt fungerende system som vi ikke har sett andre steder. Hvis vi lykkes med å følge planen, er det en ganske god sjanse for at vi blir noen av de første i verden, sier Michael Dela.

Må teste kommunikasjon med flytrafikken

Når det gjelder Holo, er det banet vei for å delta i U-romforsøket når selskapet har bevist at selskapets helsedroner kan fly nøyaktig og trygt etter planen, og kan lande trygt hvis det er problemer.

Innen den tid vil Naviair ha bestemt seg for det UTM-systemet - Unmanned Aircraft System Traffic Management - det vil teste, og når det integreres med Holos droner, kan droneflygingen over Odense lufthavn begynne.

Her er det i utgangspunktet planlagt at dronene skal fly rundt flyplassområdet sammen med et antall fly som er inkludert i forsøket. Senere er håpet å kunne fly ut av området, for eksempel til Ærø, dit helsedroneprosjekter vil fly blodprøver i fremtiden.

– Vi skal ha droner som flyr til noen posisjoner på flyplassen, slik at vi kan se kommunikasjonen mellom dem og flyene som kretser rundt området. Vi må også ha sett hvordan kommunikasjonen med de medisinske helikoptrene ser ut, sier Holos Mathias Vinter.

Samarbeidspartnerne i det danske U-rom-prosjektet er Naviair, det danske Transport-, bolig- og konstruksjonsverket, UAS Denmark, Fyn politi, HCA Airport og SDU.

I følge den danske Transport- og bygningsetaten har det kommet henvendelser fra rundt ti droneselskaper og lignende aktører som ønsker å delta i testen av U-space Odense, inkludert flere internasjonale.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.