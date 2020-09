Kan forutse muggrisiko

Det norske selskapet Airthings har utviklet seg fra å måle radon i bygninger til å omfatte en mye bredere klimaovervåkning via flere typer sensorer. Nå kommer de med ny programvareoppgradering som varsler om muggfare.

Oppdateringen er rettet mot selskapets minste og billigste sensor, Wave Mini. Programvaren analyserer dataene som lagres i skyen og ser på hvordan blant annet temperatur og luftfuktighet har utviklet seg over tid. Den nye programvaren blir en del av en gratis oppdatering som sendes ut tirsdag 8. september.

– Det er slike tidsserier som gjør at vi kan la en algoritme jobbe med dette og gi en prediksjon. Det betyr selvfølgelig ikke at det er mugg der, men det er i hvert fall mye større mulighet for at det er gunstige forhold for utvikling, sier teknologidirektør i Airthings, Erlend Bolle.

Bare Mini ennå

Alle sensorene til Airthings måler både temperatur og luftfuktighet i tillegg til andre parametere. Men Wave og Wave Plus, som begge måler radon, vil ikke bli brukt til å varsle muggrisiko ennå. Det skyldes at radonsensoren helst ikke bør ha over 85 prosent luftfuktighet. En slik begrensing har ikke Mini, og risikoen for mugg øker med luftfuktigheten.

– Vi må teste litt hvordan dette utvikler seg. Det kan være at vi kan bygge algoritmer for Wave og Wave Plus også, men det er ikke besluttet, sier Bolle.

Varierer over året

I nordiske klima finnes det mange årsaker til muggvekst. Ett typisk problem på sommeren er at varm, fuktig uteluft strømmer inn i kalde kjellere og kondenserer på kalde overflater. Da bør en unngå unødvendig lufting, og eventuelt gjøre tiltak som luftavfukting og oppvarming av rom.

– Om vinteren er ofte mangel på ventilasjon en utfordring. Huseiere lukker ventiler for å spare strøm og unngå trekk, slik at det bygges opp høy nok luftfuktighet fra vanlig bruk som dusjing, klestørk, matlaging, pusting, osv. Det kan få vanndamp til å kondensere på kalde overflater. Gjerne bak store møbler mot yttervegg, i kuldebroer i overganger mellom gulv og vegg og i vinduskarmer. Har man 50 prosent luftfuktighet innendørs midt i rommet ved null grader ute, er det stor risiko for muggvekst ett sted inne, sier Bolle.

Yttervegg best

De som har en Wave Mini og vil måle risiko for mugg, bør plassere den på yttervegg hvis det er den kaldeste flaten i rommet. Det er hvor det er kaldest at risikoen er størst.

Om fuktigheten av og til skulle nærme seg metning er det ikke sikkert det har så mye å si. Algoritmen ser på lange tidsserier over blant annet temperatur og fuktighet.

Kunder som har hatt Mini installert vil få en beregning fra slike serier som allerede ligger i Airthings nettsky. Sensorene lagrer data hver 5. minutt.

– De som har koblet til sensoren via Hub vil oppdatere data hele tiden. De som bruker Bluetooth vil sende data når sensorene kobler seg til mobilen. Har du en på f.eks. hytta ved sjøen, hvor fuktigheten er høy året rundt, vil den koble seg til og sende dataene når du kommer dit om våren, sier Bolle.

– Neppe for nyere hus

Adm. direktør i Mycoteam, Kolbjørn Moen Jenssen, tror ikke slik muggprediksjon har noe for seg i nyere hus, og med det mener han hus bygget etter 70-tallet.

– Nyere hus er så godt isolert at de ikke har et kondensproblem som kan gi muggdannelse mot yttervegger. Har de et problem så er det lenger inne i konstruksjonen. I så fall må en annen type sensor til for å predikere muggfare, sier Jenssen.

– I eldre boliger kan en slik sensor kunne si noe om faren for muggdannelse når man måler med tidsserier slik som Airthings gjør. Men mange av de eldre husene er oppgradert. Da oppfører de seg mer som nye bygg hvor mugg ikke dukker opp inne i huset, men i konstruksjonen, sier han.