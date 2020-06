Kan denne tegningen være grunnlag for parkeringsplass-reklame? Slik endte krangelen mellom kjøper og utbygger

Advokat Elling André Lillefuhr i Trondheim har vært involvert i en rekke rettssaker om parkeringsplasser. I fjor klaget han inn et Skanska-eid utbyggingsselskap for å drive med «usannferdig» markedsføring. Bakgrunnen var opplysningene om parkeringsplassene i salgsprospektet for et nytt boligprosjekt i Trondheim.

Advokaten har i to runder klaget på formuleringene om parkeringsplassene i prospektet – uten å bli hørt. I slutten av mai tok heller ikke Markedsrådet klagen hans til følge.

Prospektet gjelder et nytt utbyggingsområde – K1, som går under navnet Elvesvingen i Ranheimsfjæra i Trondheim.

Klaget på fire setninger

Advokaten eier selv leilighet i nærheten og har vært involvert i flere tvister med utbyggeren tidligere, både som part og prosessfullmektig. Han klaget på at prospektet til Skanska inneholdt uriktige opplysninger om parkeringsplasser og kunne villede potensielle kjøpere. Lillefuhr mente viktige forhold var utelatt eller skjult.

Striden handlet om disse setningene i prospektet:

«Parkeringsplassene i parkeringskjelleren er prosjektert med utgangspunkt i anbefalinger gitt av Direktoratet for byggkvalitet. Kjøper gjøres oppmerksom på at både bredden på enkelte parkeringsplasser og manøvreringsareal vil kunne avvike noe fra anbefalinger gitt i andre anvisninger og veiledere.»

«Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og –lengde, som definert av Statens vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpetilbud inngis.»

Tilsvarende formuleringer går igjen i en rekke andre salgsprospekter som TU har funnet.

Klaget på for små plasser

Advokaten mente at parkeringsplassene i byggeprosjektet var for små og at størrelsen ikke klart fremgikk av prospektet.

I klagen viste advokaten til at både Sintefs anvisning om parkeringsplasser i Byggforskserien (312.130) og Statens vegvesens håndbok N100 angir 2,5 meter som minste bredde på ordinære parkeringsplasser, når de kun er avgrenset med malingsstrek og ikke har hindringer som vegger, søyler eller liknende på siden.

Han argumenterte videre med at prosjektering med 2,4 meter bredde og søyle helt inntil p-plass var derfor klare avvik fra disse prosjekteringsveilederne.

Lillefuhr mente videre at parkeringsplassene i Elvesvingen ikke var utformet slik at dører kan åpnes med mer enn 50 cm fra begge sider av en bil, og at dette er i strid med krav som kan utledes av rettspraksis, tekniske forskrifter etter plan- og bygningsloven og Sintef Byggforskserien NBI.

Skanska mente på sin side at markedsføringen var korrekt og fullstendig. De mente at klagen i stor grad var basert på spekulasjoner om hvordan parkeringsplassene er prosjektert og utformet.

Utbyggeren mente også at parkeringsplassene ikke var i strid med offentligrettslige krav, og at de er videre funksjonelle. De mente det var samsvar mellom parkeringsplassenes faktiske utforming og informasjonen som ble gitt i markedsføringen.

Skanska mente også at utbyggeren hadde gått lenger enn nødvendig, ved å fortelle om at det finnes anbefalinger om større parkeringsbredde og manøvreringsareal enn det som blir levert og oppfordret kunder med spesielle parkeringsbehov til å ta dette opp med selger.

Kranglet om illustrasjon

Sentralt i klagen var også Skanskas henvisning til «anbefalinger gitt av Direktoratet for byggkvalitet» i prospektet.

Denne illustrasjonen var grunnlaget for informasjonen i prospektet. Illustrasjon: DIBK

Skanska forklarte dette med at de hadde tatt utgangspunkt en illustrasjon fra direktoratet ved prosjektering av parkeringskjelleren. Nærmere bestemt prosjekteringsverktøy utgitt av DIBK for «Tilgjengelig bolig» siste utgave 1. juli 2017. Her er en illustrasjon som viser parkeringsplasser med 2,4 meter bredde og fem meter lengde.

Advokat Lillefuhr reagerte på denne henvisningen. Han argumenterte med at det ikke er et gyldig prosjekteringsgrunnlag eller verktøy for utforming av ordinære p-plasser.

«Markedsføringen er imidlertid usann og egner seg til å villede forbrukere ved at parkeringsløsningene viser til Direktoratets vurdering, hvilket i seg selv vil virke kvalitetsfremmende og virke betryggende for en forbruker», skrev advokaten i klagen.

«I salgsprosjektet Elvesvingen kan en nesten snakke om at forbrukerkjøpere ´forføres` til å tro at det er prosjektert iht. en analyse gjort av selve Direktoratet for byggkvalitet, noe som absolutt ikke er tilfelle», skrev han i klagen.

Lillefuhr mener at direktoratet har bekreftet ovenfor ham at illustrasjonen ikke er et gyldig prosjekteringsgrunnlag eller verktøy for utforming av ordinære p-plasser. Han la frem en epost fra direktoratet i klagesaken om dette, men vant ikke frem med sitt syn.

I eposten skriver direktoratet at deres regelverk «inneholder ingen bestemmelser eller veiledning som gir konkrete krav til dimensjonering av parkeringsplasser».

«Når det gjelder prosjekteringsverktøyet som er publisert på dibk.no, fremhever vi at dette er et hjelpemiddel for å oppfylle krav til universell utforming og tilgjengelighet. Verktøyet må leses og benyttes med dette som bakgrunn», skrev direktoratet til advokaten.

Vant ikke frem

I slutten av mai kom avgjørelsen i klagesaken.

Markedsrådet fant ikke at noen av opplysningene teksten var uriktige. De støttet ikke Lillefuhrs påstand om at henvisning til en anbefaling fra Direktoratet for byggkvalitet var villedende.