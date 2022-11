Kaller inn til norsk dugnad for det ukrainske strømnettet

Etter omfattende luftangrep mot det ukrainske kraftnettet, viser NASAs satellittbildet Ukraina som et mørklagt område på kloden.

President Zelenskiy sier til Financial Times at angrepene har skapt en situasjon man ikke har sett på 80-90 år, nemlig «et land på det europeiske kontinentet totalt uten lys».

Torsdag var alle Ukrainas atomkraftverk for første gang på 40 år, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Torsdag ettermiddag kunne bare halvparten av strømbehovet i Ukraina leveres, ifølge Ukrenergo, som overvåker det ukrainske kraftnettet.

I Kyiv var 60 prosent av de tre millioner innbyggerne uten strøm. Temperaturen i Kyiv kryper nå under null grader og er ventet å falle mer utover neste uke.

Trenger alt fra aggregater til motorsager

Onsdag var anslagsvis halvparten av ukrainsk energiinfrastruktur ødelagt av russiske missiler og droner. EU-kommisjonen har sendt ut en oppfordring til energiselskaper over hele Europa til å donere materiell.

Nå oppfordres norske selskaper til å melde inn hva de kan bidra med.

Det er størst behov for aggregater og tilhørende kabler, men det er også behov for komponenter for å reparere strømnettet. Nettselskapenes samarbeidsorgan REN skal koordinere utstyret, og har publisert en liste med over 800 punkter.

Listen inneholder linjemateriell som liner, klemmer, traverser, skjøter, isolatorer, muffer og brytere. Det er også behov for mer generelt utstyr som motorsager, tau, lyskastere og kjøretøy.

Transporten skjer i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som ukentlig sender materiell til Ukraina.

Kan ha mye brukbart utstyr på lager

I listen ber ukrainske myndigheter om mye utstyr for 6 kV. REN tror at dette tilsvarer det som i Norge blir omtalt som 5,5kV spenningsnivå.

– Dette er et spenningsnivå som er på vei ut i Norge og muligens så står det en del brukbart materiell som kan benyttes i Ukraina. Også 110kV er en spenning som brukes mye, og dette er en spenning som flere selskaper faser ut, skriver REN i meldingen.

De skriver at det viktigste er å komme i gang med registrering av materiell og den praktiske håndteringen. Norske myndigheter skal sikre at det bare sendes utstyr som faktisk trengs i Ukraina. Utstyret som tilbys samles i en database og ingenting sendes før Ukraina takker ja.

Utstyr fra Norge har kommet fram

Allerede har blant andre Haugaland Kraft, Fagne, Enida, Glitre Energi Nett og Statnett sendt materiell til Ukraina.

Agder Energi Nett sendte i sommer ni transformatorkiosker for distribusjonsnettet, hundre lavspentsikringer og to linjebrytere til 22 kV-nettet. De har fått bekreftet at utstyret har kommet fram.

Utstyret sendes først til en EU-base i Polen, før det sendes videre til Ukraina. Det er EU og UD som finansierer transporten. Det åpnes også for at selskapene som bidrar kan få finansiert kjøp av nytt liknende utstyr.

Setter opp «uovervinnelighetssentre»

Russland har siden starten på oktober ukentlig skutt missiler mot Ukrainas strømnett. Elleve mennesker ble drept i Russlands stormangrep torsdag.

– Kraftnettet er en kritisk infrastruktur, noe den russiske terroren brutalt illustrerer. Norske nettselskaper stiller opp for sine kolleger i Ukraina og sender det vi kan, men behovet er dessverre bare økende, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Store deler av Ukraina er fortsatt uten varme og strøm, og innbyggerne i Kyiv er bedt om å forberede seg på flere angrep ved å sikre seg vann, mat og varme klær. Myndighetene har satt opp «uovervinnelighetssentre», hvor folk kan lade telefonen, varme seg og få varm drikke.

Moskva har erkjent angrepene og sier at målet er å redusere Ukrainas evne for å forsvare seg, og dermed tvinge dem til forhandlingsbordet. Kyiv kaller angrepene en krigsforbrytelse.

– Sammen har vi holdt ut ni måneder med fullskala krig. Russland har ikke funnet noen måte å knekke oss på, og det vil de heller ikke gjøre, sa president Volodymyr Zelenskiy i en videotale natt til fredag.