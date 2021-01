Både tidlig fredag og på ettermiddagen vil det være enkelttimer med strømpriser på over en krone per kWt over store deler av landet. Aller høyest blir prisene mellom klokka 17 og 18, da prisen er 110 øre over hele Sør-, Øst- og Midt-Norge. Snittprisen vil bli litt over 70 øre.