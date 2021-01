Kabelproblemer og priskollaps i 2020: – Dårlig informasjon gjorde problemene større

Her i Skogsäter ble det gjort omfattende arbeider i 2020, noe som reduserte kapasiteten mellom Norge og Sverige. – Ut fra markedsmeldingen de sendte ut på starten av året var det vanskelig å forstå at arbeidet skulle vare så lenge og være så omfattende, sier Per Arne Vada i Energi Norge.

(Foto: Svenska Kraftnät)