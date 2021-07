John Rekstads selvbygde solfangere har gitt gratis varme i 44 år. Nå starter han fabrikk

Fjellhamar, Viken: Det var ingen formuende kjernefysiker som vendte hjem til Norge på midten av 70-tallet etter to år som forsker ved Niels Bohr-instituttet i København. Som fysiker var John Rekstad vant til å løse praktiske utfordringer, men huset han skulle bygge på Fjellhamar utenfor Oslo, krevde dessuten en hel del stahet og gjennomføringsevne. Samt et visst talent for markedsføring.