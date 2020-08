Japanere utviklet ansiktsmaske som kan oversette til åtte språk

Nøyaktig hvorfor det er viktig å bli forstått på åtte forskjellige språk mens covid-19-epidemien hindrer oss i å reise, sier historien ingenting om.

Men det er ikke desto mindre dette en ny japansk ansiktsmaske - eller rettere sagt et overtrekk til den masken som faktisk beskytter deg mot virus - hevder å kunne gjøre.

Bak produktet, som kommer på det japanske markedet i tide til julehandelen, ligger selskapet Donut Robotics, som var i ferd med å utvikle oversettelsesprogramvare for en robot som skulle hjelpe reisende på japanske flyplasser.

Da covid-19-pandemien slo til måtte selskapet, som så mange andre, legge om til en ny forretningsstrategi - så hvorfor ikke fokusere på de allestedsnærværende maskene?

Det var tilsynelatende crowdfunding-markedet klar for, for ifølge CNN klarte selskapet å samle inn flere millioner kroner i to forskjellige søknadsrunder.

Oversettelse over telefon

Ifølge media vil oversettelsesmasken koste rundt 300 kroner når de første 5000-10.000 eksemplarene blir solgt i desember.

Til dette må du imidlertid legge til et abonnement på en tilknyttet oversettelses-app, som er helt nødvendig for at masken skal fungere. Den kjøres på smarttelefonen, via Bluetooth.

Mens du snakker i masken, kommer den oversatte stemmen ut gjennom smarttelefonens høyttaler, etter at du har bestemt deg for hvilke språk du skal oversette mellom.

Så langt er japansk, kinesisk, koreansk, vietnamesisk, indonesisk, engelsk, spansk og fransk alternativene. Appen spesialiserer seg på å oversette fra japansk.

Appen kan også ta diktat, eller bare sørge for at ens maskerte stemme kommer tydeligere frem.

I følge Donut Robotics er det utenlandsk interesse for teknologien, og selskapet regner med å utvide til USA og Europa innen neste vår.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.