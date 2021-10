Japan vil satse på fornybar energi – og kjernekraft

Etter Fukushima-ulykken for ti år siden er atomkraft fortsatt svært kontroversielt i Japan. Alle landets 50 reaktorer ble stanset i kjølvannet av ulykken, og de fleste er fortsatt ute av drift.



Koichi Hagiuda, som er industriminister i Fumio Kishidas nye regjering, sier imidlertid at nye klimamål krever kraftige tiltak. Japan skjerpet i vår sitt utslippsmål til 46 prosents nedgang innen 2030.



– Jeg tenker å satse på maksimal innføring av fornybar energi, grundige energisparingstiltak, samt å starte opp atomkraftverkene på nytt med sikkerheten som høyeste prioritet, sier Hagiuda ifølge Reuters.



Japan kunngjorde mandag også at landet har øremerket 10 milliarder dollar til å bidra til utslippsreduksjoner i naboland i Asia.