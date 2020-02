Japan planlegger å bygge 22 nye kullkraftverk

Samtidig som stadig flere land jobber med å fase ut kullkraft fra energimiksen sin, og verdens kullforbruk er på vei ned, planlegger Japan å bygge ut hele 22 nye kullkraftverk de neste fem årene.

Kraftverkene skal bygges på 17 ulike steder i landet, som allerede får omkring en tredjedel av energien sin fra kull, skriver New York Times.

Allerede i år skal fem av dem settes i drift, ifølge avisen.

Økt kullforbrenning

Etter Fukushima-ulykken i 2011, da tre reaktorkjerner smeltet ned etter at atomkraftverket ble rammet av et voldsomt jordskjelv med en påfølgende tsunami, stengte Japan ned store deler av sitt atomprogram.

Dermed ble landet, som dekker store deler av sitt energibehov gjennom import, mer avhengig av andre energikilder – som kull. Som en følge av blant annet dette har landet det siste tiåret økt kullforbrenningen, i motsetning til de fleste andre industriland.

Kull har svært høye CO₂ -utslipp. Det er det fossile brenselet som produserer mest CO₂ per enhet energi produsert, og var den største bidragsyteren til økningen i utslipp man så i 2018, ifølge Det internasjonale energibyrået.

Samtidig bidrar kullforbrenning til negativ påvirkning av det lokale miljøet, på grunn av utslipp av en rekke skadelige stoffer.

De nye planene om utbygging av kullkraft har møtt store protester i landet, med flere grupperinger som forsøker å stoppe byggingen av kraftverkene eller få dem til å bytte til andre energikilder.

Lover å kutte kull i framtida

Energiminister i Japan, Shinjiro Koizumi, lover at Japan etter hvert skal redusere kullbruken sin. Selv om han ikke kan annonsere et umiddelbart kutt i bruken av kull, vil landet gradvis gå i en retning mot at fornybar skal bli hovedenergikilden, skal han ha uttalt i en orientering i januar, ifølge avisen.

Japan skal i stedet for ha uttrykt et ønske om å investere i karbonfangst og -lagring, for å få ned utslippene fra kullforbrenningen, men foreløpig har de ikke tilgjengelig kommersiell teknologi for dette.

Ifølge Japan Times har myndighetene også uttalt at de mener fornybare energikilder fortsatt er for upålitelige og for dyre.

Gamle kullkraftverk vil etter hvert tas ut av drift, og på sikt vil dette redusere andelen energi fra kull, men selv i 2030 planlegger landet at en fjerdedel av energien kommer fra forbrenning av kull.

Japan har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere klimautslippene med 26 prosent i 2030, sammenlignet med i 2013.

Grønt OL

Tokyo er dessuten vertsland for årets sommer-OL, og reklamerer for at lekene skal bli blant de grønneste noensinne.

Blant annet er alle medaljene laget av metall gjenvunnet fra 8.985 tonn med brukte mobiltelefoner og forbrukselektronikk, som er samlet inn fra hele Japan.

I tillegg planlegger Tokyo 2020 å resirkulere plastavfall og havplast, for å bruke dem til å lage podiene som brukes under medaljeseremoniene. Uniformene til de som løper med OL-fakkelen vil være delvis laget materialer fra brukte plastflasker.

Arrangørene har også uttalt at energien skal komme fra fornybare kilder, noe som står i sterk kontrast til landets investeringer i kullkraft.

Arrangementet har derfor blitt anklaget for å drive med omfattende grønnvasking.

Ut av kull

Trenden er likevel at flere land lanserer ambisjoner om å kutte ut bruken av kull.

I Europa har Frankrike bestemt seg for å kutte ut kull innen 2022, Storbritannia, Italia og Irland innen 2025, Ungarn i 2028, Danmark, Spania, Nederland, Portugal, Finland og Hellas innen 2030.

Tyskland planlegger å fase ut kullkraften innen 2035–2038.