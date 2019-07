Gjenbruker metall fra 80.000 tonn mobiler og elektronikk i OL-medaljer

Medaljene som skal deles ut til de beste utøverne under OL i Tokyo til neste år er laget av utelukkende resirkulerte materialer. Det er hentet fra 78.985 tonn med med mobiltelefoner og forbrukselektronikk, som er samlet inn fra hele Japan.

Fra dette har de hentet ut gull, sølv og bronse, som så smeltes for å lage de omkring 5000 medaljene som skal deles ut under lekene neste sommer.

Innsamlingen har foregått over to år, med det resultatet at hver eneste medalje er laget av resirkulert metall, ifølge Tokyo 2020.

32 kilo gull

Innsamlinger gjennomført av lokale myndigheter over hele landet, resulterte i knapt 80.000 tonn mobiltelefoner og forbrukerelektronikk. I tillegg har den japanske mobilbutikkjeden NTT DoCoMo samlet inn 6,21 millioner brukte mobiltelefoner som en del av prosjektet.

90 prosent av byene og tettstedene i Japan deltok. Tokyo 2020 beskriver medaljeprosjektet som et enormt samarbeidsprosjekt, hvor store deler av den japanske befolkningen har deltatt.

Til sammen ble det hentet ut 32 kilo gull, 3500 kilo sølv og 2200 kilo bronse fra den resirkulerte elektronikken.

Selve innsamlingen foregikk frem til slutten av mars i år. I forrige uke ble det klart at de har fått tatt ut nok metaller fra den innleverte elektronikken til å lage medaljene som trengs.

Podier av plastavfall

Dette skal altså bli til de første bærekraftige medaljene i OLs historie, ifølge Tokyo 2020, som håper mesterskapet vil bli husket for innsatsen med å samle inn og gjenbruke disse materialene.

Tokyo 2020 planlegger også å resirkulere plastavfall og havplast, for å bruke dem til å lage podiene som brukes under medaljeseremoniene.

Uniformene til de som løper med OL-fakkelen vil dessuten være delvis laget materialer fra brukte plastflasker.