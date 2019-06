Japan forbyr droneflyging i fylla

Fylleflyging med droner som veier over 200 gram kan i tillegg medføre en bot på opptil 300.000 yen, rundt 24.000 kroner.

– Vi mener at det å styre droner etter å ha inntatt alkohol er like alvorlig som fyllekjøring, sier en talsperson for det japanske samferdselsdepartementet.

De folkevalgte har også besluttet at utføring av farlige stunt med droner, som for eksempel brå stup, bør straffes med bøter på opptil 500.000 yen (40.000 kroner).

Den nye loven kommer på plass som følge av en rekke dronerelaterte ulykker i Japan. I 2017 ble seks personer skadd da en drone falt fra en høyde på 10 meter og traff en folkemengde under en robotfestival i Ogaki. Dronen skulle slippe ut godteri over de små barna som var til stede da ulykken skjedde.

Japan har også måttet håndtere saker der turister flyr droner på steder med store folkemengder.

I forrige måned ble det innført forbud mot å fly droner over sportsanleggene under OL i Tokyo neste år, og over amerikanske militæranlegg. Det er også innført forbud mot droneflyging over blant annet keiserpalasset og statsministerens kontor.