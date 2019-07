Jan-Ove fikk hakeslepp da han begynte i bransjen - utviklet program for å sikre stillaser

Det var mens han jobbet i utleiefirmaet Ramirent at Jan-Ove Lytomt fikk tanker om et designprogram for stillaser som kan brukes sammen med byggentreprenørenes digitale 3D-modeller (bim-modeller). Disse modellene har tatt over for papirtegninger og brukes nå både i planleggingen og på byggeplassen i stadig større grad. Stillasdesign har imidlertid vært utestengt fra prosjekteringsfasen i byggebransjen.