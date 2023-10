Det var på et seminar om samdrift til sjøs at REV Ocean-sjef Nina Jensen i fjor sommer lanserte prosjektet om å finne en egnet plattform som kunne få nytt liv etter endt olje- og gassproduksjon. Tanken var at plattformene skulle brukes som datasenter, havvindinstallasjon og algebasert karbonfangst i form av taredyrking.