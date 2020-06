Jaguar I-Pace får raskere hjemmelading

Jaguar oppdaterer I-Pace, og kommer med ombordlader med støtte for trefase i 2021-modellen av bilen. Dermed vil den kunne lades med inntil 11 kilowatt på en hjemmelader, eller på offentlige vekselstrømsladere.

Dagens modell har bare støtte for lading med én fase, opp til 7 kilowatt. Det krever en kurs som kan levere 32 ampere. For å få 11 kilowatt trefase kreves en 16 ampere-trefaskurs, men trolig også at du har et TN-anlegg i huset, altså 400 volt linjespenning inn til huset.

Vi har spurt Jaguar Land Rover i hvilken grad den nye ombordladeren støtter 230 volt trefase IT- og TT-nett, som er utbredt her i landet. De har lovet å komme tilbake til oss med svaret.

Jaguar forteller oss at det ikke vil være mulig å oppgradere eksisterende utgaver av I-Pace med den nye trefase ombordladeren.

Vi skal for ordens skyld nevne at 2021-modellen ikke kan hurtiglades raskere enn eksisterende modeller.

Helt nytt infotainmentsystem

For øvrig får den nye versjonen av I-Pace også forbedret navigasjonssystem. Det skal være forbedret visning av ladestasjoner i kartet med informasjon om hvorvidt de er ledige, hvor raskt de kan lade bilen, og hva prisen er.

Jaguar I-Pace får helt nytt infotainmentsystem. Foto: JLR/Bekas

Bilen har blitt utstyrt med e-SIM, en type SIM-kort som er integrert. Strømming fra Spotify til kart og annet er inkludert det første året. Hva det skal koste etter dette kommer ikke frem av pressemeldingen.

Det er for øvrig 20 GB data til Wi-Fi-hotspot inkludert hver måned. Altså kan passasjerene koble sine enheter til bilens Wi-Fi, uten at det koster deg noe ekstra.

Jaguars nye infotainmentsystem Pivi Pro er også på plass. Dette er et system som i realiteten har to mobildatatilkoblinger. Den ene er dedikert nedlasting av programvareoppdateringer, mens den andre er til all annen datatrafikk, for eksempel musikkstrømming.

Oppgraderinger over nettet

Oppdateringer vil leveres til både infotainmentsystemet og bilens øvrige systemer. Det er ikke helt klart for oss i hvilken grad bilens ulike systemer kan oppgraderes, men Jaguar skriver at bilen vil få kontinuerlige oppgraderinger uten å besøke verksted.

Pivi Pro er en full erstatning for det eksisterende InControl-systemet som brukes i dagens I-Pace. Pivi Pro ble først lansert under årets CES-messe i Las Vegas. En av de viktigste forbedringene er sprekere maskinvare, som skal sikre at det ikke er noen tregheter i brukergrensesnittet. En annen er at infotainmentsystemet har sitt eget batteri, som nesten eliminerer oppstartstid.

Nye I-Pace har en skjerm på 12,3 tommer, og har helt nytt grafisk grensesnitt. Det skal blant annet være enklere å se gjenværende batterikapasitet, og en ny rekkeviddeindikator skal gi et mer realistisk anslag på hvor langt du faktisk kan kjøre.

Bedre klimaanlegg

I-Pace får også forbedringer i klimaanlegget, ved at du i tillegg til å kunne stille inn dette på forhånd også skal kunne aktivere luftrensing i forkant. Det skal sørge for at for eksempel pollen filtreres fra luften i kupeen. Bilen leveres nå med et kupefilter som filtrerer ut partikler ned til PM2.5.

Sladrespeilet i bilen er nå kombinert med en skjerm, som gjør at du kan få et vidvinkelbilde av hva som foregår bak bilen om du ønsker det. Bilen har også fått 360 graders kamera.

Baksetet er nå delt opp i 40:20:40-konfigurasjon, som gir flere muligheter når du vil legge ned baksetene.

I tillegg kommer mindre endringer i fargevalg og eksteriørdetaljer. Bilen er ellers spesifisert som før, med samme batteri og rekkevidde.

2021-modellen leveres til kunder fra oktober.