iX M60 er den raskeste elbilen BMW har laget

BMW trekker sløret av sin iX M60. Det er snakk om en friskere utgave av SUV-en iX, som vi testet i desember.

Se flere bilder av iX M60 nederst i artikkelen.

For å ta ytelsestallene aller først: iX M60 gjør null til hundre på 3,8 sekunder, og kan fortsette helt til nåla stopper på 250 kilometer i timen. Motoreffekten er 455 kilowatt, og dreiemomentet inntil 1100 newtonmeter.

Her er det noen asterisker. Motoreffekten er en toppverdi, og maks effekt er kun tilgjengelig i ti sekunder av gangen. Ellers er makseffekt 397 kilowatt. Oppgitt moment er når såkalt «launch control» er aktiv, og er ellers 1015 newtonmeter. Dette er for all del også imponerende tall.

Ifølge BMW vil ytelsen ligge på omtrent samme nivå som en BMW X5M.

Nykommeren skal koste omtrent 1.149.000 kroner, og kan bestilles hos norske forhandlere fra midten av januar.

På et pressearrangement før lanseringen fortalte BMWs Johann Kistler, prosjektleder for BMW iX, at det ikke er nok å bare ha lang rekkevidde når man lager en elbil. De har satt en rekke ulike mål for sirkulær tankegang, innvendig plass, og kjøreopplevelse.

For M60 har de tatt med dette videre, og samtidig gitt den eget chassisoppsett og gitt den langt sportsligere kjøreopplevelse. Og samtidig selvsagt også utviklet en egen falsk motorlyd spesielt for denne varianten.

Med unntak av noen detaljer er M60-varianten ellers lik de andre iX-utgavene. Foto: BMW

566 kilometer rekkevidde

Rekkevidden skal være inntil 566 kilometer etter WLTP-kjøresyklus, og batteriets bruttokapasitet er 111,5 kilowattimer. Det samme batteriet som i xDrive50-varianten, med andre ord, men med 64 kilometer mindre rekkevidde.

Bilen lader med inntil 200 kilowatt, som ifølge BMW skal gjøre det mulig å legge til 150 kilometer rekkevidde med en ti minutters ladeøkt dersom ladingen starter ved 10 prosent oppladet batteri. Har du litt bedre tid gir ombordladeren inntil 11 kilowatt fra et trefase ladeuttak.

Bilen har firehjulstrekk med en motor per aksel. Det benyttes ikke-permanentmagnetiserte synkronmotorer. Bakre motor er spesiell for M60-varianten, ved at det er en seksfasemotor med en dobbel inverter. Den har en makseffekt på 360 kilowatt, mot 230 kilowatt på xDrive50-varianten av iX.

Fremre motor er den samme som på xDrive50-utgaven, og yter inntil 190 kilowatt.

Interiøret er likt som i de andre iX-variantene. Foto: BMW

Sportsligere understell

Bilens understell og chassis er satt opp for å være sportslig. Foruten doble A-armer på fremre hjuloppheng har bilen også multilinkoppheng bak. Spesielt for M60-varianten er særlig kraftige stabilisatorstag bak. Luftdempersystemet er også spesifikt utviklet for M60-varianten.

I tillegg har M60 sportsbremser, og leveres som standard med 21 tommers hjul. 22 tommer i spesielt M-design blir også tilgjengelig.

BMW lover for øvrig at bilens firehjulsdriftsystem gjør at den «akselererer som om den går på skinner».

Det er lite som skiller M60 fra øvrige iX-varianter i utseende, utover et M60-emblem bakpå bilen, blåmalte bremsekalipere med M-logo, og litt andre fargenyanser på paneler på siden og bak bilen.

Også interiøret er så vidt vi klarer å avgjøre det samme som er tilgjengelig i de andre variantene.

M60 skal være godt utstyrt, og kommer blant annet med BMWs laserlykter, Bowers & Wilkins lydanlegg, ventilerte seter og mye annet som standard.