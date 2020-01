Iran nekter for nedskyting: Ukraina ber vestlige stormakter om å legge fram all informasjon om flystyrten

Canada, Storbritannia og USA har mer eller mindre slått fast at Boeing 737-800-flyet på vei fra Teheran til Kiev onsdag ble skutt ned av iransk luftvern.

I Iran er de minst like bastante:

– En ting er helt sikkert, dette flyet ble ikke truffet av et missil, sa luftfartsdirektør Ali Abedzadeh på en pressekonferanse fredag.

Sannheten må fram

Nå ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj de vestlige stormaktene om å legge fram det de har av informasjon om styrten.

– Tatt i betraktning uttalelsene statsledere har gitt til media nylig, vil jeg be alle internasjonale partnere, særlig USA, Canada og Storbritannia, om at all informasjon og alle bevis knyttet til katastrofen nå leveres over til havarikommisjonen, sier Zelenskyj.

– Det viktigste nå er at sannheten kommer fram, understreker han på sine hjemmesider.

Ukraina har sendt hele 45 eksperter til den iranskledede havariundersøkelsen. Også Canada og Sverige deltar. Statens haverikommission (SHK) har utnevnt sin avdelingssjef for luftfart, Peter Swaffer, som svensk representant i undersøkelsen.

Også den amerikanske havarikommisjonen, NTSB, har mottatt invitasjon fra Iran til å delta i undersøkelsen og har oppnevnt en representant, meldte organisasjonen torsdag. Irans utenriksdepartement har også invitert Boeing til å delta.

Når det gjelder den svært viktige prosessen med å lese av innholdet på ferdsskriver («flight data recorder», FDR) og taleregistrator («cockpit voice recorder», CVR), skal Iran foretrekke å gjøre dette selv, ifølge Reuters. Men dersom de såkalte «svarte boksene» er hardt skadet, trenger de bistand fra et laboratorium som det ikke finnes så mange av i verden.

Video skal vise nedskyting

Torsdag morgen, ett døgn etter katastrofen, kom den iranske havarikommisjonen med en foreløpig rapport om Flight PS752.

Blant funnene som presenteres her, er at uavhengige øyenvitner på bakken og i lufta har observert brann om bord på flyet før det styrtet og at besetningen kan ha forsøkte å vende tilbake til flyplassen da det styrtet. Det ble ikke mottatt noen nødmeldinger fra flyet. Samtlige 176 om bord omkom.

Torsdag kveld ble det også offentliggjort et nytt opptak av det som skal vise et luftvernmissil som treffer flyet fra Ukraine International Airlines.

PS752 kom opp i en høyde på cirka 4.500 fot over bakken før ADS-B-signalene forsvant, ifølge Flightradar24. Dette skjedde rundt fire timer etter at Iran angrep amerikanske baser i Irak med ballistiske missiler, slik at det iranske forsvaret åpenbart var på alerten. To Pentagon-kilder mener det var en feil som skjedde som følge av at det iranske luftvernet trolig var blitt aktivert.