Iran: Atomkraftverk stengt etter teknisk feil

Inntil videre er kraftverket i byen Bushehr koblet fra strømnettet. Nedstengningen begynte lørdag, ifølge en representant for det statlige strømselskapet Tavanir.

Hva slags tekniske feil det er snakk om, er ikke blitt opplyst. Tavanir sier nedstengningen vil vare tre-fire dager.

Innbyggerne i Iran ble søndag oppfordret til å senke strømforbruket på grunn av høye temperaturer og begrenset produksjon som følge av reparasjoner på atomkraftverket i Bushehr.

Ti år gammelt

Kraftverket ble bygd av Russland og satt i drift i 2011.

Iran er forpliktet til å sende brukte brenselsstaver tilbake til Russland, som et tiltak for å dempe verdenssamfunnets bekymring for at Iran skal forsøke å utvikle atomvåpen.

Advart tidligere i år

Nedstengningen i Bushehr skjer samtidig som det pågår internasjonale forhandlinger for å redde avtalen om Irans atomprogram.

Tidligere i år advarte en iransk tjenestemann om at atomkraftverket kunne få problemer siden Iran ikke får kjøpt deler til anlegget som følge av sanksjoner innført av USA.