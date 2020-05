Interessen for glassfiberhytta laget på skipsverft har eksplodert verden rundt

Birdbox på norsk er fuglekasse. Navnet på glassfiberytta er velvalgt. Hyttene er knøttsmå – den finnes i to versjoner, den minste måler 2,2x3 meter og den største er 2,4x5,1 meter. Med innredning veier den minste 900 kg og den største når 1500 kg.

Det hele startet i 2018, og første prototyp var montert sommeren 2019. Nå ser det ut til at det kan ta av.

Henvendelsene renner inn

– Det er flere hundre henvendelser fra hele verden som vi er i samtaler med nå, inkludert Norge. Dette gjør at vi har kapasitetsutfordringer med å håndtere alle interesserte, sier Asbjørn Reksten Stigedal, daglig leder i Livit, selskapet som selger hyttene.

Han forteller at de mest konkrete og troverdige henvendelsene har kommet fra USA, Spania, Frankrike, Portugal og Danmark. Kundene er både private kjøpere og profesjonelle som vil ha utleiehytter.

– Pandemien har forsinket avgjørelsene noe, men det ser nå ut til at vi får flere avtaler på plass i løpet av sommeren.

De to prototypene står nå som utleiehytter. Den store står i Gaular i Sunnfjord og den lille står på Fauske i Sunnfjord. Et søk for ledige datoer viser at begge er populære, den minste har ingen ledige helger før midt i august, den store har noe bedre tilgjengelighet, men også der begynner det å fylles opp.

Reksten Stigedal forteller at det er «noen» som nå venter på byggetillatelse før et salg formaliseres. Han ønsker ikke fortelle hvor mange det er snakk om.

Vurderer forhandlere

Fuglekassehytta flys inn med helikopter, og krever minimalt med forankring og grunnarbeider. Foto: Livit

– Foreløpig står vi selv for dialogen med kunder, men vi diskuterer nå om vi skal bruke forhandlere.

De som kjøper en slik hytte, får den fraktet fiks ferdig på lastebil. Om det ikke er kjørevei helt frem blir den siste transportetappen håndtert av helikopter.

Konseptet er uhyre enkelt, Reksten Stigedal kaller det en båt på land. Det skyldes nok at designeren, Torstein Aa er prisbelønt skips- og båtdesigner.

De seks platene som utgjør hytta blir produsert på et skipsverft med vakuuminjisering, en ordinær produksjonsmetode for skrog. Så blir platene satt sammen, isolering og innredning monteres, og hytta løftes på lastebilen.

– Vi valgte dette konseptet fordi målet var at hyttene skal være vedlikeholdsfrie, og de skal kunne plasseres hvor som helst. På en fjelltopp, eller blant fjæresteinene. Så skal de være enkle, og monteringen må skje med færrest mulig inngrep i naturen. På grunn av det minimale inngrepet i naturen har vi også fått løyve til å montere Birdbox i LNF-områder.

Reksten Stigedal forteller at nettopp dette er hva kundene er opptatt av. De spør om hyttene tåler vær og vind, om de er vinterisolerte og mange er opptatt av hvor de kan plasseres.

Én hytte - to plasseringer

Denne enkeltheten har flere fordeler, skal vi tro Reksten Stigedal. For en profesjonell aktør kan det være aktuelt å ha hyttene i ett område for vinterdrift og så flytte dem til et annet sted for sommersesongen.

Størrelsen t–l tross - det later til at full vinterutrustning . år greit. Foto: Livit

I tillegg til den lille glassfiberboksen har hyttene et eksternt toalett som komposterer avfallet. Det kan tilpasses, dusj kan legges inn og Livit kan tilby ekstra lagringsplass knyttet til toalettene. Det er lagt til rette for solcellepaneler på takene av hyttene, eventuelt kan vann og strøm koples til på mer permanent basis.

De to prototypene har vist seg å være godt designet. Livit har ikke gjort noen betydelige endringer på designet. Når bestillingene kommer har selskapet en avtale om produksjon hos et norsk skipsverft.

Reksten Stigedal forteller at selskapet forbereder ytterligere produkter.

– Vi vil i løpet av høsten lansere et helt nytt produkt som vil være klar for bestilling ved lansering.

Regnskapstallene viser at salget gikk fra null i 2018 til 834.000 i fjor. Høyst sannsynlig er det salget av de to prototypene. Så langt er tallene typiske for et nytt gründerselskap, likviditeten er god og om bestillingene nå kommer ser fremtiden lys ut for ideen om å plassere «båter» på land i stedet for å bygge hytter av tre.