Integrert solenergi kan erstatte all vindkraften det er gitt konsesjon til i dag

Bygningsintegrerte solcelleanlegg (BIPV) er solcelleanlegg som bygges som en integrert del av husfasaden, enten ved nybygg eller renovering. De kan for eksempel være en del av veggen, taket eller balkongrekkverket. Med integrert menes det at de er en del av bygningskroppen, og ikke lagt utenpå i ettertid. Dagens solcellepaneler settes ofte opp etter at taket er lagt, og da har man i realiteten lagt taket to ganger.