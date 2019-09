Innkjøper i Boligbygg skal ha tiet om 24 millioner

Innkjøperen ble intervjuet i forbindelse med oppryddingen i det kommunale foretaket Boligbygg, men det var én eiendom han unnlot å nevne, skriver Dagens Næringsliv.

Uten at ledelsen i Boligbygg var klar over det, ble det undertegnet en kjøpekontrakt på 24 millioner kroner uten at det fantes spor i foretakets saksbehandlingssystem. Dermed måtte de bestile enda en granskningsrapport fra Deloitte, skriver avisen.

Alarmen gikk i februar i år da selgeren av eiendommen tok kontant for å opplyse at det nærmet seg overtakelse, ett år forsinket.

I rapporten heter det at Boligbygg betalte en overpris på tre-fem millioner kroner for eiendommen sammenlignet med markedspris.

Innkjøperen bestrider at det ble betalt overpris. Han sier at årsaken til at kontrakten ikke kom inn i saksbehandlingssystemet, var at den ble beslaglagt av Økokrim.

I løpet av ni måneder solgte selgeren tre eiendommer til Boligbygg, og alle gangene var den samme innkjøperen involvert. Deloitte er kritisk til hvordan salgene har vært rigget og til hvordan eiendommene ble priset.