Ingeniørtelefon: Solid metallblokk med termokamera

Vi har testet telefoner fra Cat med termokamera og vært begeistret tidligere. Nå har de lansert en ny toppmodell, Cat S62 Pro, med et vesentlig oppgradert termokamera. Og mye annet for den saks skyld, men vi tenker at de som vil ha en slik ikke kjøper den på grunn av de vanlige kriteriene. Her er det termokameraet, og robustheten, som er i sentrum.

Engelske Bullit Group, som lager disse telefonene, leier Cat-navnet. Tankene går til gravemaskin og bulldoser. Mister du en vanlig mobil på en litt uheldig måte kan det koste tusener i nytt glass. Cat S62 Pro har som andre påkostede modeller Gorilla Glass 6, men i en tykkere utgave. Dessuten er kassen i solid aluminium med en gummiaktig plast på baksiden. Telefonen er oppgitt til å tåle et fall fra 1,8 meter ned på stål. Det burde holde.

Termokamera

I tillegg til et vanlig optisk kamera har den et termokamera. Det har de tidligere toppmodellene også hatt, men denne har en helt ny termosensor fra Flir med mye høyere oppløsning enn i de to foregående utgavene. Den har fire ganger flere termopiksler enn før.

«Hva skal jeg med det?» kan du spørre. Svaret er at dette ikke er noe for vanlige brukere. Men for mange yrkesgrupper er det et stort pluss. Leter du etter folk i sjøen om natten er det genialt. Eller andre varmblodige vesener i mørket. Du kan ta et termobilde av sikringsskapet og finne ut om det er noe som er litt vel varmt. Det samme med stikkontakter, finne hvor varmekablene er og alle andre elektriske installasjoner. For ikke å snakke om et termobilde av huset om vinteren. Da ser du hvor det lekker varme med det blotte øyet. Ikke minst fordi Cat har integrert termokameraet med det optiske kameraet og kan lage hybridbilder på en helt unik måte.

Ingen racer

Cat S62 Pro er en oppgradert utgave av fjorårsmodellen Cat S61, men uten VOC-sensor og en avstandsmåler som ikke ble mye brukt, men som økte både størrelse og pris.

Robusthet og termokamera gjør Cat S62 Pro til en drømmetelefon for ingeniører og håndverkere. Den er neppe noe en influenser ville vist seg levende med. Dette er en solid metallblokk som veier 248 gram og er 11,9 mm tykk. Det er mål ingen vanlig telefon kan ha og likevel appellere til folk, men så er ikke dette noen vanlig telefon. Faktisk har Cat S62 Pro slanket bort 1,1 mm på tykkelsen og 2 gram på vekten i forhold til S61, samtidig som skjermstørrelsen er økt fra 5,2 til 5,7 tommer med et nytt aspektforhold på 18:9 istedenfor 16:9.

Cat S62 Pro er ikke en rask telefon. Vi kan ikke huske sist vi målte en med så dårlig ytelse. Dette er ikke noe du vil spille på. Men gjør du ikke det fungerer den greit som vanlig telefon. Prisen på 7190 er vel verd det for de som trenger de spesielle egenskapene denne kan by på.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin.