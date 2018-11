Ingeniørenes drømmearbeidsgivere: Aker BP stiger massivt i popularitet, og HR-direktøren tror han vet hvorfor

Universum er et selskap som hjelper arbeidsgivere med innsikt som skal gjøre dem mer attraktive for talenter.

De spør årlig nyutdannede hvor de ønsker å jobbe. Samtidig gjør de også en undersøkelse blant folk med litt erfaring. I sommer svarte 9600 yrkesaktive akademikere på undersøkelsen. De spurte hadde i gjennomsnitt over syv års arbeidserfaring og var 36 år gamle. Blant dem var 1500 ingeniører.

Du kan se hele listen nederst i saken.

Nye trender blant ingeniørene

Carlo Duraturo, Global Account Manager i Universum, har sett store endringer i ingeniørenes ønsker de siste årene.

Etter 2015 raste olje- og gasselskapene nedover på ingeniørenes ønskeliste, mens bygg- og anleggsbransjen gikk opp.

Nå er det noen oljeselskaper som går opp og noen som går ned. Det samme gjelder både bygg- og anlegg og konsulentbransjen.

– Nå virker det som mange er litt usikre. Det kan jo også skyldes at bransjen er i endring, sier Duraturo.

Innenfor olje, gass og energi går noen opp, og noen ned. Equinor holder en stødig førsteplass, og tar faktisk en litt større prosentandel av stemmene i år sammenlignet med i fjor.

Trender i Universums undersøkelse Bygg og anlegg beholder sterk posisjon, men enkelte faller noe.

Mange virksomheter innen olje og gass er fortsatt mindre attraktive enn før oljeprisfallet.

Ingen klar trend på om offentlig/statlig går opp eller ned.

Blandet av hva som går opp eller ned av virksomheter

IT-konsulentselskaper går opp.

Hele ni av de ti selskapene på topp er norske.

Aker BP opp ti plasser fra i fjor

Aker BP er på en syvendeplass, og det er hele ti plasser opp fra fjorårets undersøkelse.

– Det er jo kjempehyggelig at vi er blitt så attraktive, sier HR-direktør i Aker BP Kjetil Kristiansen.

Han forteller at erfarne ingeniører tar kontakt fordi de vil jobbe hos dem.

Kristiansen mener noe av æren går til administrerende Karl Johnny Hersvik for måten han fremstår på, men også til selve arbeidsmetoden i selskapet. Han mener at noe av bakgrunnen kan være at Aker BP jobber mer som et teknologiselskap enn som et oljeselskap.

– For å utvikle produktiviteten i hele verdikjeden må vi gå fundamentalt til verks, sier Kristiansen.

Jobber som i teknologibransjen

For å få til rask endring, bruker de en arbeidsmetode som er vanligere i teknologibransjen, med tidlig testing og rask endring av produkter.

– Jeg liker å tro at det blir lagt merke til, sier Kristiansen.

De samarbeider tett med det norske IT-selskapet Cognite, som leverer en plattform for å behandle og analysere store mengder data.

Kjetil Kristiansen i Aker BP Foto: Thor Nielsen, Aker BP

Han forteller at Aker BP ikke skifter leverandør fra oppdrag til oppdrag og går for de som bare kan tilby lavest kostnad. Isteden tenker de langsiktig og inngår partnerskap for å utvikle produktivitet i verdikjeden sammen med leverandørene.

– Vi tror mer på å etablere langsiktige forbindelser, og ser fremover, både fem, ti og femten år frem i tid, sier Kristiansen.

Alle må med

– Du får ikke se noen direkte effekt de første seks månedene, så du må ha troen på at de endringene du gjør vil gi økonomiske gevinster.

Men de må også sørge for at alle blir med.

– Det er ikke alle som trives med høy endringstakt, derfor er det en balanse for å ikke miste folk med kjerneoppgaver.

Innovasjon Norge på fjerdeplass

Johanna Brandt i Innovasjon Norge tror ingeniørene ønsker seg til dem fordi de verdsetter at Innovasjon Norge gir dem en meningsfull jobb.

– Det kan være at rollen Innovasjon Norge har i samfunnet er viktig for dem, sier Brandt.

Johanna-Brandt, Innovasjon Norge. Foto: Johanna Brandt

Hun tror ingeniører også ønsker seg til dem fordi det er en bredde i satsningsområdene deres, som er områder der Innovasjon Norge retter insatsen mot. Blant satsningsområdene havrommet og ren energi, og Brandt har sett at det på flere områder er relevant med ingeniørbakgrunn.

– Det er veldig vanlig at de sier på intervjuet at de ønsker seg jobben fordi de opplever at det er meningsfullt å jobbe med å skape nye arbeidsplasser i Norge, sier Brandt.

Rådgivingsbransjen

I rådgivingsbransjen holder Multiconsult og Norconsult fortet fra i fjor, mens Rambøll har falt ti plasser på listen. Men samlet sett ser Carlo Duraturo i Universum at det er en trend at rådgiving går litt opp.

– Kanskje fordi man der er litt usikker på hvor bransjen går. Er det noe rådgivningsselskapene kommer godt ut på, er det variasjon.

Historisk sett har konsulentselskapene ligget lavt på ønskelisten, mens olje og gass har ligget høyt.

– Nå i det siste virker det som konsulentselskapene har begynt å bevege seg oppover. Jeg tenker at ingeniørene kan se det som et sted å bygge karriere, sier Duraturo.