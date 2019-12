Ingeniøren skal ikke ha fått lønn på ti måneder. Ber om konkurs hos arbeidsgiver

Ingeniør Geir Robstad har bedt om konkurs hos sin egen arbeidsgiver Viking Heat Engines. Torsdag skal Kristiansand tingrett behandle konkursbegjæringen.

– Dette er ikke noe jeg ønsker, men jeg har ikke noe valg. Jeg har ikke fått lønn på ti måneder, det går ikke lenger, privatøkonomien klarer ikke mer, sier Robstad til Teknisk Ukeblad.

Robstad ønsker ikke å si mer om saken.

Han er tidligere teknisk direktør i selskapet, nå er han direktør for spesialprosjekter. Også en tidligere arbeidstaker i selskapet har begjært konkurs. Betalingsproblemene til teknologiselskapet er tidligere i høst omtalt av Fædrelandsvennen.

Utnytter overskuddsvarme

Teknisk Ukeblad har flere ganger omtalt Kristiansandsbedriften. De har utviklet teknologi som kan omdanne relativt lav overskuddsvarme fra eksos og andre kilder om bord i et skip til strøm.

Teknologien brukes allerede på land, men selskapet har gjort anleggene mindre og tilpasset dem til motorrom på skip. Konseptet går under navnet CraftEngine.

For å utnytte overskuddsvarmen, brukes teknologi basert på kjente prinsipper, både varmeveksling og stempelmotor, en Organic Rankine Cycle (ORC).

De har også laget en løsning som kan gjøre søppel om til elektrisitet. Selskapets plan var å bruke teknologien for å lage strøm til flyktningleirer og samtidig bli kvitt helsefarlig avfall.

Teknisk Ukeblad sendte onsdag en henvendelse med flere spørsmål om konkursbegjæringen til daglig leder i selskapet, Tor Hodne. Foreløpig ønsker han ikke å kommentere saken.

Har ikke levert regnskap

Selskapets økonomi har lenge vært preget av røde tall. Til tross for inntekter på 29 millioner kroner i 2017, hadde de et negativt årsresultat før skatt på 43 millioner kroner. Viking Heat Engines har ennå ikke levert regnskap for 2018, bekrefter Brønnøysundregisteret.

Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at seks ansatte i Tore Hansen-Tangens Viking-selskaper mangler til sammen 4,5 millioner kroner i lønn.

Han er styreleder i Viking Heat Engines.

Kristiansand tingrett skal i morgen også behandle en konkursbegjæring fra flere ansatte og tidligere ansatte i selskapet Viking Think Tank, som har den største aksjeposten i Viking Heat Engines.

Blant dem som har begjært dette selskapet konkurs er en oppfinner bak flere av selskapets gjeldende patenter.