Ingeniør mistet sikkerhetsklareringen på grunn av russisk kone. Møter staten i retten

Onsdag møter en tidligere, erfaren FFI-forsker Forsvarsdepartementet i retten. Bakgrunnen er at forskeren mistet sikkerhetsklareringen i 2018.

Sivilingeniøren mener vedtaket fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er ugyldig og krever erstatning og oppreisning.

Han får nå juridisk hjelp fra ingeniørorganisasjonen Tekna.

Russisk ektefelle

Forskeren hevder at NSM utelukkende har lagt vekt på hans tilknytning til annen stat gjennom hans kone som både har norsk og russisk statsborgerskap. Det kommer frem i sluttinnlegget, som advokatene i Tekna har sendt til Oslo tingrett.

Forskeren mener at sikkerhetslovens vilkår om «rimelig tvil om vedkommendes sikkerhetsmessige skikkethet» for å trekke tilbake klareringen ikke er oppfylt.

Sivilingeniøren mener at han er utsatt for saksbehandlingsfeil i forbindelse med reklareringen, fordi det ikke ble gjennomført en sikkerhetssamtale med ham før vedtaket. Forskeren mener også at vedtaket er fattet på manglende grunnlag, fordi det ikke ble hentet inn en uttalelse fra hans arbeidsgiver FFI som kunne belyst hans pålitelighet, lojalitet og dømmekraft.

Forskeren har inngått en sluttavtale med FFI og har fremdeles etterlønn fra forskningsinstitusjonen, men han kommer snart til å stå uten inntekt. Han saksøkte Forsvarsdepartementet rett før jul i 2019 og krever nå skjønnsmessig erstatning. Han har varslet at det kan være aktuelt å kreve erstatning for fremtidig inntektstap, ifølge motpartens sluttinnlegg.

FFI-forskeren krever også oppreisning fra departementet, og argumenterer med at saken har vært en stor belastning for ham.

«Endringer i den geopolitiske situasjonen»

Forsvarsdepartementet står fast på at det ikke har skjedd noe galt og at vedtaket der forskeren ble nektet reklarering er gyldig. De bestrider kravene og mener at de ikke er grunnlag for å utbetale erstatning eller oppreisning.

Forskeren ble nektet reklarering fordi NSM fant at hans tilknytning til Russland gjennom kona og hennes familie, og pressgrunnlaget tilknytningen kunne medføre, «innebar en sårbarhet som ikke var forenelig med å inneha sikkerhetsklarering», ifølge sluttinnlegget til departementet.

De mener det ikke er avgjørende at forskeren tidligere har hatt sikkerhetsklarering samtidig som han hadde et forhold til samme kvinne.

De peker på at tilknytning er et «dynamisk forhold», samt at verden ser annerledes ut:

«Endringer i den geopolitiske situasjonen gjorde at tilknytningen ble ansett å være til hinder for klarering i 2018 selv om den ikke var det ved forrige reklarering i 2012», skriver Forsvarsdepartementets advokat til retten.

De viser blant annet til PSTs åpne trusselvurderinger og E-tjenestens fokusrapporter.

De presiserer også at nektelse av sikkerhetsklarering ikke behøver å indikere «et klanderverdig forhold knyttet til vedkommende».

Forsvarsdepartementet avviser også påstandene om saksbehandlingsfeil og viser til at en sikkerhetssamtale ble vurdert som åpenbart unødvendig.

«Kunne fått seg en annen ingeniørjobb»

Departementet mener vedtaket ikke fratok forskeren muligheten til å utøve sitt yrke som ingeniør – bare retten til å jobbe i stilling som krever klarering.

«Det finnes mange ingeniørstillinger som ikke krever klarering», skriver de til retten.

De mener også at han hadde plikt til å finne seg en annen jobb som ikke krever klarering.

«Det må etter statens mening legges til grunn at (navn fjernet, red.anm.) med sin

utdanning og arbeidserfaring kunne fått seg en annen ingeniørjobb som ikke krever klarering og slik kunne unngått, eller i alle fall begrenset, sitt tap vesentlig», argumenterer de til retten.

De mener også at forskeren uansett gjennom å ha signert en sluttavtale har fraskrevet seg retten til å fremme krav.

Tause parter

Hverken forskeren eller hans prosessfullmektig, advokatfullmektig Synne Lüthcke Lied i Tekna, ønsker å uttale seg om saken nå.

Heller ikke motparten vil si noe om saken.

– Departementet ønsker ikke å kommentere en sak som står for retten, skriver advokat Siri K. Kristiansen hos Regjeringsadvokaten, som representerer Forsvarsdepartementet i saken.