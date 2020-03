Ingeniør må betale Google to milliarder

Tidligere Waymo-ingeniør Anthony Levandowski er dømt til å betale sin tidligere arbeidsgiver 179 millioner dollar – rundt regnet to milliarder kroner.

Levandowski innrømmer å ha stjålet forretningshemmeligheter fra sin tidligere arbeidsgiver. Nå er Levandowski er dømt til å betale Google-selskapet 179 millioner dollar, rundt regnet to milliarder kroner.

9,7 gigabyte

Anthony Levandowski er dømt til å betale Waymo to milliarder kroner. Foto: Wiki Commons, CC BY-SA 4.0

Fra 2009 til 2016 var Levandowski en ledende ingeniør for Waymo, som er Googles utviklingsselskap for selvkjørende biler. I 2016 sluttet han og startet Ottomotto, et selskap som skulle utvikle selvkjørende lastebiler og som raskt ble kjøpt opp av Uber. Året etter ble Uber saksøkt av Waymo, som oppdaget av Ubers teknologi var forbløffende lik deres egen. Waymo mente at Levandowski lastet ned 9,7 gigabyte med ulike forretningshemmeligheter – før han forlot Google. Til sammen skal de ha vært snakk om 14.000 konfidensielle filer som omhandlet teknologi relatert til selvkjørende biler.

Anthony Levandowski fikk sparken fra Uber, som igjen ble dømt til å betale en heftig erstatning til Google.

Vil slå seg konkurs

Ifølge Wall Street Journal har Levandowski inngått en avtale med amerikanske påtalemyndigheter, og erklært seg skyldig i ett av de totalt 33 tiltalepunktene.

– Jeg lastet ned disse filene for å bruke dem for egen vinning, og jeg innser at jeg ikke hadde lov til å gjøre, har Levandowski erklært ifølge rettspapirer som Reuters har fått tilgang til.

Påtalemyndigheten i San Francisco har lagt ned påstand om 30 måneders fengsel for Anthony Levandowski, som har nå begjært seg konkurs.