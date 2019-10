Ingeniør dømt for industrispionasje i Høyesterett. Forsvarer mener loven er uklar

Oljeleverandøren National Oilwell Varco (NOV) i Norge leverte doble boretårn og boreutstyr til «verdens mest avanserte borerigg». Utstyret ble bestilt av riggselskapet Frigstad Deepwater til deres nye rigger.

En tidligere ingeniør i NOV, lastet ned over 52.000 dokumenter fra selskapets server, omtrent 71 GB, som gjaldt utstyret til riggene, mens han var i konflikt med arbeidsgiveren.

I sommer slo Høyesterett fast at mannen kunne dømmes for industrispionasje. Han ble idømt en bot på 18.000 kroner.

Dommene fra tingretten og lagmannsretten er tidligere omtalt av Agderposten og Fædrelandsvennen, men avgjørelsen fra Høyesterett er ikke tidligere omtalt.

Mannens forsvarer mener reglene rundt industrispionasje er uklare og at høyesterettsdommen kan få konsekvenser.

Lastet ned «alt»

Dokumentene gjaldt utstyr som ble levert til to halvt nedsenkbare rigger med Frigstad D90 design, som Teknisk Ukeblad har omtalt tidligere. Riggene kan operere i vanndyp på inntil 3.600 meter og bore 15.000 meter lange brønner.

Ingeniøren lastet ned alle dokumentene til alt utstyret NOV hadde produsert til riggen, ifølge NOV.

Prosjektverdien av materialet var omtrent én milliard doller, ifølge en avdelingsleders anslag i lagmannsretten.

Dokumentene inneholdt blant annet hovedtegninger, detaljtegninger, delelister, funksjonsbeskrivelser, delelister, innkjøpsordre og leverandørpriser. «I praksis innebar tilgang til disse dokumentene at en ihendehaver i teorien kunne bygge riggen, selv om dette ville innebære brudd på patenter/immaterielle rettigheter», het det i tingrettsdommen.

Ingeniøren lastet ned dokumentene i 2015 til sin bærbare pc, og overføre dem deretter til en ekstern harddisk.

Før han lastet ned materialet, hadde NOV startet undersøkelser mot mannen etter at de mistenkte ham for å ha ført timelister feil. Da selskapets IT-avdeling oppdaget at han hadde lastet ned en «uvanlig stor mengde dokumenter«, hadde de allerede innledet oppsigelsessak mot ham. Mannen ble pågrepet av politiet under et drøftelsesmøte hos NOV våren 2015.

Arbeidsgiveren hadde bedt ham om å ta med jobb-pcen til møtet. Denne hadde ingeniøren med – med istykkerboret harddisk.

– ‘Nerdete‘ interesse for faget

Mannen fikk først en bot på 12.500 kroner for industrispionasje. Den vedtok han ikke, og saken gikk for Kristiansand tingrett høsten 2018. Der ble han dømt til å betale en bot på 15.000 kroner. Ingeniøren anket og saken havnet i Agder lagmannsrett.

Industrispionasje Industrispionasje er dekket av straffelovens § 208 om rettsstridig tilegnelse av forretningshemmelighet: «Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som rettsstridig har oppnådd kunnskap om eller rådighet over en forretningshemmelighet eller tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller lignende tekniske hjelpemidler.»

Ingeniøren forklarte at han hadde lastet ned dokumentene for å kunne oppdatere seg på ny teknologi, fordi han ønsket å posisjonere seg for nye oppdrag i NOV i et fallende marked. «og

fordi han har en nærmest ‘nerdete‘ interesse for faget», ifølge lagmannsrettsdommen. Motivet skal ha vært i bli med på Frigstad-prosjektet hos NOV.

En samlet lagmannsrett mente i motsetning til tingretten at nedlastingen og kopieringen under normale omstendigheter ikke ville vært i strid med ingeniørens arbeidsavtale eller retningslinjene i selskapet, så lenge materialet var relevant for stillingen hans. Her stoppet enigheten mellom dommerne.

Flertallet mente at nedlastingen var grovt klanderverdig, og mente at mannens forklaring om å holde seg faglig oppdatert ikke var troverdig. De pekte på at han hadde levert en ødelagt pc til NOV med dokumentene og ikke fortalt om harddisken med kopiene. Mindretallet mente ingeniøren hadde lastet ned dokumentene i god tro.

Lagmannsretten økte boten til 18.000 kroner. Både tingretten og lagmannsretten la under straffutmålingen vekt på at saken hadde hos politiet i over to år, og at dette var et grovt brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Ingeniøren anket over lovbruken og saksbehandlingen til Høyesterett. Han mente lagmannsretten hadde lagt terskelen for straffansvar for lavt.

Høyesterett behandlet i sommer lovbruken i saken. Spørsmålet var om nedlastingen av dokumentene med forretningshemmeligheter, som ingeniøren normalt hadde lovlig adgang til, var et brudd på straffelovens bestemmelse om industrispionasje.

Innrømmet dum opptreden

Høyesterett argumenterer med at paragrafen om industrispionasje gjelder å oppnå kunnskap om eller rådighet over forretningshemmeligheter, og ikke at anskaffelsen har skjedd med en bestemt hensikt, eller at opplysningene er blitt brukt.

Ingeniørens advokat er uenig i denne tolkningen av loven, og mener den bør presiseres.

– Saken bunner i en konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hvor arbeidstaker innrømmer at han tidvis opptrådte dumt og klandreverdig. Han har derfor akseptert avskjed, forteller advokat Brynjulf Risnes, som var ingeniørens forsvarer i Høyesterett.

– Det er derimot et langt steg derfra til å dømme noen for industrispionasje, fortsetter Risnes.

Han peker på at ingeniøren lastet ned materiale han hadde full lovlig tilgang til gjennom sin stilling.

– Etter min mening er da lovens system slik at straffbarhet kun inntrer når bedriftshemmeligheten brukes illojalt. Selve nedlastingen av bedriftshemmeligheten er ikke straffbar, mener advokaten.

– Klienten hadde i dette tilfellet ingen tanker om å bruke de nedlastede filene illojalt overfor arbeidsgiver og ingen har heller beskyldt ham for å ha gjort det. Da skal det etter mitt syn ikke straffes, mener Risnes.

– Dommen kan få stor betydning

Forsvareren mener det går frem av forarbeidene til loven at ønsket har vært å ramme industrispionasje som skjer utenfra – altså når noen tilegner seg bedriftshemmeligheter de ellers ikke ville ha lovlig adgang til.

– Problemet er at lovgiver har vært uklar gjennom å bruke ord som urimelig og rettsstridig uten å klargjøre innholdet, mener advokaten.

Han peker også på at regelen er blitt innført helt uten at arbeidstakerorganisasjonene har deltatt i lovarbeidet.

– Blir denne dommen stående, kan den få stor betydning for arbeidstakere som laster ned informasjon som de har fri tilgang til fra arbeidsgiver, mener advokaten.

Han mener arbeidstakerorganisasjonene bør be Stortinget presisere loven på dette punktet. Advokaten sikter spesielt til Tekna og NITO, siden de representerer ingeniører, som ofte har tilgang til tekniske forretningshemmeligheter.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar fra påtalemyndigheten til dommen, uten å lykkes.

NOV Norge-sjef Frode Jensen ønsker ikke å gi noen kommentar til dommen.