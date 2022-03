Onsdag 9. mars ble all strømtilførsel til det nedlagte kjernekraftverket i Tsjernobyl kuttet. Nøddieselgeneratorer ble slått på for å gi strøm til sikkerhetskritiske systemer. Ved problemfri drift vil det være nok diesel til å drifte dieselgeneratorene i 48 timer, ifølge Ukrenergo som er operatør for det ukrainske kraftsystemet.