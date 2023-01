Ingen av de tryggeste bilene i 2022 var europeiske

Ingen av bilene som kom best ut i Euro NCAPs tester i 2022 var fra europeiske bilmerker. Det viser oversikten over de beste bilene i ulike klasser.

Med unntak av koreanske Hyundai Ioniq 6, som kom best ut i klassen middels store biler, var resten enten kinesiske eller amerikanske biler. Ideen om at kinesiske biler er billig konstruerte dødsfeller burde være lagt død en gang for alle.

Tesla gjør det også skarpt, med to av sine modeller blant vinnerne.

Euro NCAP opererer med seks ulike kategorier. Vinnerne i alle kategoriene er rene elbiler. Av alle rene elbiler var det Tesla Model S som alt i alt kom best ut av testene i 2022.

Kategori Modell Voksne Barn Fotgjenger Assistanse Executive Tesla Model S 94 % 91 % 85 % 98 % Stor familiebil Hyundai Ioniq 6 97 % 87 % 66 % 90 % Stor offroader Wey Coffee 01 91 % 87 % 79 % 94 % Liten familiebil Ora Funky Cat 92 % 83 % 74 % 93 % Liten offroader Tesla Model Y 97 % 87 % 82 % 98 % Helelektrisk bil Tesla Model S 94 % 91 % 85 % 98 %

Euro NCAPs poengsystem består overordnet av en rangering fra null til fem stjerner. For å kunne oppnå fem stjerner må en bil gjøre det godt i fire delkategorier: Beskyttelse for voksne, barn i bilen, for fotgjengere og myke trafikanter, og automatiske assistansesystemer som skal hindre ulykker.

Poengene gis etter hvordan bilene klarer seg gjennom en rekke kollisjonstester og tester av de automatiserte assistansesystemene.

Ny Hyundai får skryt

Euro NCAP trekker spesielt fram nykommeren Hyundai Ioniq 6, som fikk eksepsjonelt gode resultater for kollisjonssikkerhet for vokse passasjerer. For barn scoret den full pott i noen av testene.

Ora Funky Cat kom best ut i klassen små familiebiler. Denne kinesiske bilmodellen er ikke i salg i Norge. Foto: Euro NCAP

Ora er et kinesisk bilmerke uten tilstedeværelse i det norske markedet. Deres Funky Cat får skryt for å være «eksepsjonelt godt utstyrt», og at den har bedre sikkerhetsytelse enn mange mer kjente bilmerker. Wey er som Ora heller ikke tilgjengelig i Norge. Coffee 01 får også skryt for et høyt utstyrsnivå med tanke på sikkerhet.

Tesla får også positiv tilbakemelding, og Euro NCAP skriver at Tesla har vært bestemt på å skape seg et navn innen sikkerhetsytelse. Svært gode resultater i kollisjonstester kombinert med de høyeste scorene innen sikkerhetsassistanse gjør at merket skiller seg ut, og at Model S alt i alt ble den elbilen som har best sikkerhet.

Michiel van Ratingen, generalsekretær i Euro NCAP sier i pressemeldingen at det er tydelig at en god Euro NCAP-score anses å være avgjørende for suksess i Europa, og at dette betyr tryggere biler for europeiske forbrukere.

Gode resultater for de fleste

Det står tilsynelatende bra til med sikkerheten på nye biler generelt. De fleste bilene som ble testet i fjor fikk fem av fem stjerner. Blant de som ikke klarte å nå helt opp var det ingen som fikk mindre enn fire stjerner.

Totalt var det 14 biler som fikk fire stjerner. Blant disse finner vi BMW i4 og Kia Niro, som begge er forholdsvis vanlige elbiler på norske veier. BMW i4 scorer forholdsvis lavt på beskyttelse for myke trafikanter og assistentsystemer.

Kia Niro kommer heller ikke veldig bra ut av testen, og scorer spesielt lavt på sikkerhetsassistanse, med 60 %. Det er svakeste score for alle biler testet i 2022.

Det er likevel verdt å få med seg at resultatene endrer seg for biler som har tilleggsutstyrspakken Drive Wise, som er standardutstyr på biler levert i Norge. Med denne øker assistansescoren til 79 prosent, og bilen får fem av fem stjerner.

Best og verst

Ser man bort fra Kia Niro, er det BMW 2-serie Coupé og BMW i4 som scorer lavest på assistansesystemer, fulgt av DS 4. Best ut kom Tesla Model Y, Model S, Nio ET7 og Wey Coffee 01.

Når det gjelder sikkerhet for mye trafikanter er det Volkswagen ID. Buzz som tar jumboplass med 60 %, fulgt av VW Touran, Genesis GV60, Kia EV6 og Renault Mégane E-Tech. Best var Mazda CX-60, Lexus RX, Toyota Corolla Cross og Tesla Model S.

I kategorien for barns sikkerhet i bilen var det Honda HRV, Toyota Aygo X, Mobilize limo, VW Polo og MG 4 som scoret lavest, mens Mercedes Citan Tourer, Mercedes T-klasse, Mazda CX-60, Mercedes EQE og Tesla Model S som scoret høyest.

For voksne passasjerer kom Ford Puma, Peugeot 308 og 408, VW Touran og Toyota Aygo X svakest ut, mens Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 6, Smart #1, Mercedes EQE og VW Taigo fikk høyeste score.

Det er generelt svært mange modeller som scorer høyt på de ulike kategoriene. Fullstendig oversikt finnes på nettsidene til Euro NCAP.