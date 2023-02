Industri Energi (IE) har siden september i fjor jobbet med 672 krav om kompensasjon for pålagt karantene for medlemmer under koronapandemien.

Nå fremmes forliksklager mot 22 virksomheter på vegne av 296 medlemmer for Stavanger tingrett. Det er alle som har levert fullstendig dokumentasjon til forbundet.

– Neste uke følger opp vi med fire pilotsøksmål direkte for tingretten. Forliksklagene kan dermed stilles i bero i påvente av endelig behandling av disse pilotsakene. Sakene er anlagt med Stavanger tingrett som verneting, sier Karianne Rettedal, advokat og leder for juridisk avdeling i Industri Energi, i en pressemelding fredag.

– Vi forventer at det blir hovedforhandling høsten 2023 i tingretten, sier Rettedal.

IEs vurdering er at pålagt og utstått karantene i fritiden skal være berettiget kompensasjon.

Det var særlig oljearbeidere bosatt i andre land som over lang tid ble pålagt karantener som grep inn i deres fritid. Enkelte måtte sitte i isolasjon på hotell opptil ti dager før arbeidsoppdraget startet. I en rotasjonsordning med åtte turer per år utgjør karantenetiden 80 dager i året, eller hele 160 dager medregnet innreisekarantene etter arbeidsopphold.

– Karantene har vært en ekstrem belastning for mange av våre medlemmer og deres familier, sier Rettedal.